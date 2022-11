Der Trend spricht für die Crailsheim Merlins

Zehn Pflichtspiele absolvierten die Hakro Merlins Crailsheim seit dem Saisonauftakt am 2. Oktober gegen Oldenburg. Nach dem Auftritt am Samstag (20.30 Uhr) gegen den MBC aus Weißenfels steht zum ersten Mal nach zahlreichen Englischen Wochen eine kurze Erholungsphase an. Aufgrund der Länderspielpause sind die Merlins dann erst wieder am 18. November gefordert.

Zunächst steht allerdings das Heimduell gegen den Syntainics an. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ist das Spiel von großer Bedeutung, denn beide Teams haben in der BBL jeweils erst einen Sieg gefeiert und stehen im unteren Abschnitt der Tabelle.

Gegen den MBC sind die Merlins (in Dunkelblau) Favorit. © PhilippReinhard.com

Der Trend spricht jedoch eher für die Merlins. Die Weißenfelser mussten sich zuletzt in der Liga Frankfurt (77:79) und Chemnitz (89:98) sowie im Pokal-Achtelfinale Bayreuth (69:75) geschlagen geben. Auf der anderen Seite scheinen die „Zauberer“nach dem holprigen Saisonstart nun besser in Form zu kommen. Neben dem couragierten Auftritt beim FC Bayern München (77:88) standen zuletzt zwei überzeugende Heimsiege im FIBA-Europe-Cup zu Buche (76:61 gegen. Voluntari, 95:64 gegen . Norrköping). Daran möchten die Zauberer nun auch im sechsten BBL-Spiel der Saison anknüpfen und mit einem positiven Gefühl in die Länderspielpause gehen.

Shooting Guard Maurice „Moe“ Stuckey steht nach seiner Corona-Infektion vor seinem Kader-Comeback. Ob der zuletzt verletzte René Kindzeka am Samstag auflaufen kann, entscheidet sich kurzfristig. Bogdan Radosavljevic laboriert weiterhin an seiner Fußverletzung.

„Unser Spiel gegen den MBC ist die nächste Chance einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Wir spielen gegen eine individuell starke Mannschaft. Entscheidend sind unsere Energie und der Zusammenhalt. Ich bin jeden Tag mit unserem Trainerstab und den Spielern mehrmals im Austausch, sie machen eine tolle Arbeit. Ich bin sehr stolz auf sie“, sagt Headcoach Sebastian Gleim, der voraussichtlich wieder von Nikola Markovic und Daniel Herbert an der Seitenlinie vertreten wird.

Der MBC absolvierte erst vier Ligaspiele und steht mit einer 1:3-Bilanz auf dem 13. Tabellenplatz. Eine denkbar knappe Niederlage musste das Team beim BBL-Heimdebüt gegen Frankfurt hinnehmen, dort verloren die Wölfe, nachdem sie im gesamten Spiel führten, am Ende mit 77:79. Das bis dato spektakulärste Saisonspiel machte die Mannschaft von Igor Jovovic jedoch am dritten Spieltag in Würzburg, als die nach zweimaliger Verlngerung siegten (wir berichteten damals ausführlich).

Fulminante Aufholjagden und spektakuläre Buzzerbeater kann der MBC also. Schlüsselspieler der bisher noch jungen Saison sind vor allem ihre Guards. Lamont Jones ist mit durchschnittlich 20.3 Punkten auf dem 4. Platz der BBL-Topscorer. Teamkollege Kris Clyburn, Bruder des Euroleague Gewinners (2019) und ehemaligen Ulmers (2013 bis 2015) Will Clyburn, erzielte bislang durchschnittlich 15,8 Punkte. Auf den großen Positionen besticht das Team aus Sachsen-Anhalt vor allem mit viel Erfahrung. Der 40-jährige Routinier Tremmell Darden (12,3 PTS) punktet ebenso zweistellig wie Center Martin Breunig (10,5), Aufbau Mario Ihring (10,5) und Flügelspieler Kostja Mushidi (10,0). Zwei Youngster im Kader der Wölfe sind den Fans der HAKRO Merlins gut bekannt: Radii Caisin und Aleksa Kovacevic kehren am Samstag zurück in die Arena Hohenlohe.