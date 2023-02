Der Titelfavorit kommt zu den Merlins nach Ilshofen

Zum zweiten Mal innerhalb von nur 17 Tagen treffen die Bundesliga-Basketballer der Hakro Merlins Crailsheim auf Alba Berlin. Im Hinspiel belohnten sich die Merlins nicht für ein starkes Auftaktviertel (25:16-Führung). Zu groß war anschließend die Dominanz der Hauptstädter, die in den vergangenen drei Jahren die Bundesliga gewinnen konnten und auch in diesem Jahr ein heißer Anwärter auf den Titel sind.

Bereits das 13. Spiel in diesem Jahr

Für die „Zauberer“ aus Hohenlohe ist dies bereits das 13. Pflichtspiel in diese eigentlich noch recht jungen Jahr. Neben den fünf internationalen Duellen waren sie bisher auch schon sieben Mal auf nationalem Parkett gefordert. Nachdem die Zauberer zunächst vier Siege holten, musste man sich zuletzt drei Mal geschlagen geben. Nun kommt mit Alba Berlin der vielleicht härteste Brocken überhaupt nach Ilshofen. Gleich nach der folgenden Pokal- und Länderspielpause warten mit Bonn und Oldenburg zwei weitere Spitzenmannschaften auf die Merlins, sodass sie sieben Mal in Folge auf Teams treffen, die aktuell in der Tabelle auf einem Playoff-Platz stehen.

Selbstloser Spielstil

Das Team aus Berlin zeichnet sich durch einen sehr selbstlosen Spielstil aus. Die Albatrosse spielen sich als Mannschaft immer den bestmöglichen Wurf heraus. Dabei läuft offensiv der Ball sehr viel durch die Reihen. Mit durchschnittlich 24,3 Assists verteilen sie auch die mit Abstand meisten Vorlagen der gesamten Liga. Im Hinspiel zeigten die Hauptstädter ihr ganzes Können. 24 Assists und 15 Offensivrebounds legten sie auf, dabei scorten alle eingesetzten Spieler. Sieben Akteure kamen beim 100:77-Erfolg über die Merlins Ende Januar sogar auf eine zweistellige Punkteausbeute.

Auch bei den Merlins gibt es nicht diesen klaren Schlüsselspieler, sie versuchen eher über das Kollektiv zum Erfolg zu kommen. In den fünf BBL-Auftritten im Januar avancierten vier verschiedene Merlins-Akteure zum Topscorer, was einmal mehr die Variabilität im Angriffsspiel belegt.

Stuckey konstant

Auf konstant hohem Niveau präsentierte sich zuletzt Shooting Guard und Routinier Maurice Stuckey. 14,6 Zähler und einer Dreierquote von 53 Prozent legte der Scharfschütze im ersten Monat des Jahres auf.

„Höchste Konzentration“

„Wir treffen zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen auf das momentan beste Team in der BBL“, sagt Crailsheims Headcoach Nikola Markovic vor dieser Partie und fügt sogleich hinzu: „Unsere Pflicht ist es, im letzten Spiel vor der Pause mit höchster Konzentration und viel Kampf aufzutreten. Wir müssen an die guten Momente vom Hinspiel anknüpfen und Berlin ihre Stärken in Transition und Offensivrebounds nehmen. Für mich ist am wichtigsten, dass wir unser Bestes geben. Nächste Woche werden wir uns in den Trainings verbessern. Davon hatten wir in den letzten 45 Tagen nicht viel. Das ist keine Ausrede, hat bloß etwas mit Gewohnheiten zu tun. Nichts kann das Training ersetzen. Wir alle wissen, dass wir zuletzt einige Spiele verloren haben. Aber nach dem Regen kommt wieder die Sonne.“

Sprungball in der Arena Hohenlohe in Ilshofen ist am Valentinstag (Dienstag, 14. Februar) um 20.30 Uhr. cd