Der Tabellenführer war einfach zu stark

Die Turner des FC Viktoria Hettingen hatten wie erwartet dem Tabellenführer aus Neckarau nichts entgegenzusetzen. Die über 150 Zuschauer bekamen dennoch einen spannenden Wettkampf mit spitzen Kürübungen zu sehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie an den anderen Heimwettkämpfen moderierte auch diesmal Roland Dittrich gekonnt durch den Wettkampf. Christof Mackert und Anita Briem waren erneut als Kampfrichter im Einsatz und das Wettkampfbüro wurde geleitet von Sophia Neuhäuser.

In gewohnter olympischer Reihenfolge starten die Turner am Boden. Mit spektakulären Übungen wurden neben Nicolas Heck (11,25 Punkte) auch Dominik Linsler und Finn Pfeil (jeweils 11,15 ) mit hohen Wertungen belohnt. Der Favorit aus Neckarau ging dennoch bereits am Boden in Führung (44,80:47,25 Punkte).

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kunstturnen Knappe Heimniederlage Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Regionalliga Bayern Deshalb sieht Trainer Wildersinn die Kickers bereit fürs Topspiel in Unterhaching Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Landesliga SV Nassig feiert wichtigen Heimsieg im Kampf gegen den Abstieg Mehr erfahren

Am zweiten Gerät turnte Pascal Briem eine überaus saubere Kür und erzielte somit die höchsten Gerätepunkte am Seitpferd (11,20). Aber auch am Seitpferd unterlagen die Turner des FC den Gästen mit 40,5:42,35 Punkten

. Beim dritten Gerät, den Ringen, erzielte David Dittrich mit einer saubere Übung 11,10 Punkte. Lukas Schmidt präsentierte erneut Kraftübungen und sammelte ebenfalls wertvolle 10,90 Punkte für sein Team sammeln. Dser Gerätesieg ging zwar wieder an den TV Neckarau, dieses Mal jedoch sehr knapp (44,35:45,75).

Am Sprung lieferten die Turner wie gewohnt gute Übungen ab, wobei hier besonders Tobias Schmelcher (11,70P) und Nicolas Heck (11,75) zu erwähnen sind. Auch dieser Gerätesieg ging knapp an die Gäste (45:46,55P).

Am Barren erzielte Robert Balint mit einer sauberen Übung ohne Zwischenschwung 10,50 Punkte. Dennoch unterlagen die Turner des FC auch an diesem Geräte dem TV Neckarau (44,53:46,95).

Am letzten Gerät, dem Reck, kamen die Gäste ins Schwitzen, da der Gerätesieg hier nach der eindrucksvollen Übung von Pascal Briem (11,55) und einem sicheren Doppelsalto beim Abgang in Gefahr war. Damit erzielte er erneut die beste Einzelwertung an einem Gerät. Zwar ging auch dieser Gerätesieg letztlich erneut an die Gäste (42,85:44,00), dennoch waren die Trainer Tobias Schmelcher und David Dittrich, sowie Jugendtrainer Michael Schmelcher sehr zufrieden mit der Leistung der Kunstturner des FC Viktoria Hettingen. Trotz eines guten Wettkampfes der Kunstturner aus Punkten Hettingen setzten sich die Favoriten aus Neckarau mit 272,85:261,85 Punkten durch.

Mit einer sehr guten Einzelwertung lieferte Pascal Briem (67,55) die drittbeste Leistung an diesem Tag abliefern. Am Ende war das Ergebnis nebensächlich, da sich Christoph Schmelcher am letzten Gerät beim Abgang verletzte. Ob er an den nächsten Auswärtswettkämpfen sowie am Ligafinale am 1. April mitturnen kann, ist aktuell noch unklar.

Kommenden Samstag, 18. März, sind die Kunstturner des FC Hettingen zu Gast beim WKG TT Freiburg/Schonach. ms