Der starke Mann und die schweren Gewichte

Jonas Riker aus Boxberg wurde Landesmeister im Kraftdreikampf (Powerlifiting). Er startete bei den Aktiven in der Gewichtsklasse bis 105 Kilogramm. Die Titelkämpfe fanden in in Grötzingen bei Karlsruhe statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kraftsport begleitet Jonas Riker seit über zehn Jahren. Es ist seine besondere Leidenschaft und ein großer Bestandteil in seinem Leben geworden. Ein hohes Maß an Motivation, Ehrgeiz sowie Disziplin, das sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren, die er nach eigenen Aussagen ständig vor Augen hat. Das regelmäßige Training (vier Mal die Woche) ist für ihn ein nichtalltäglicher Ausgleich zu seiner Arbeit als Serviceleiter.

Jonas Rieker aus Boxberg bewegte bei den Landesmeisterschaften erfolgreich 260,0 Kilogramm in der Kniebeuge. © Riker

Jonas Riker hatte schon immer große Lust auf einen Kraftsport mit viel Gewicht. 2017 beschloss er, seinen ersten Wettkampf zu bestreiten. Um in einem offiziellen Wettkampf im Bundesverband Deutscher Kraftdreikämpfer e.V. (BVDK) starten zu dürfen, ist die Mitgliedschaft in einem Verein Voraussetzung. Seit 2019 ist Jonas Rieker nun Mitglied beim SV Fellbach 1890.

2019 startete er erstmals bei einer baden-württembergischen Landesmeisterschaft, damals noch in der Gewichtsklasse bis 93 Kilogramm. Obwohl er ohne große Erwartungen gestartet war, erreichte er völlig überraschend den ersten Platz. Dadurch hatte er automatisch die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft erlangt. Dann kam allerdings Corona, wehalb die nationalen Meisterschaften nicht stattfanden. Doch das Training ging weiter.

Die Deutschen Meisterschaften fanden schließlich etwas verspätet im Jahr 2021 statt. Da Jonas Rieker eigentlich über 100 Kilogramm auf die Waage bringt, er aber in der Gewichtsklasse bis 93 Kilogramm an den Start ging, musste er stolze zehn Kilogramm abnehmen. Die Ernährung spielte hierbei natürlich eine wesentliche Rolle. Seine erste Deutsche Meisterschaft endete für ihn schließlich mit dem achten Platz, was er selbst als „hervorragend“ einstufte.

Die Vorbereitung auf die Landesmeisterschaft in Grötzingen verlief für ihn optimal. Ein paar kleine Wehwechen ließen sich allerdings nicht vermeiden. Bereits in den Trainingswochen vor dem Wettkampf stellte er persönliche Rekorde auf. Die Trainingsgestaltung erledigte er komplett in Eigenregie.

DM-Norm wieder geknackt

In Grötzingen ging Jonas Riker in der Gewichtsklasse bis 105 Kilogramm an den Start. Seine erzielten Ergebnisse lauteten: Kniebeuge 260,0 Kilogramm, Bankdrücken 167,5 Kilogramm und Kreuzheben 292,5 Kilogramm. Mit dem Gesamtergebnis von 720 Kilogramm wurde er zum zweiten Mal Landesmeister in Baden-Württemberg.

Da er gleichzeitig die Norm von 680 Kilogramm geknackt hat, schaffte er auch wieder die Qualifikation zur nächsten Deutschen Meisterschaft 2023. rik