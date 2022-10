Der Knoten ist geplatzt

Hakro Merlins Crailsheim – CSO Voluntari 76:61

(22:17, 24:8, 16:20, 14:16)

Crailsheim: Lewis (15 Punkte/davon 1 Dreier), Livingston II (15/2), Maxhuni (12/1), Stephens (9), Radosavljevic (9/1), Mikalauskas (7/1), Midtgaard (5), Bleck (2), Bagette (2), Vrcic.).

Für die Hakro Merlins Crailsheim ging es am Mittwochabend um Einiges – immerhin handelte es sich bei der Partie gegen das rumänische Team CSO Voluntari um eine Partie im FIBA Europe Cup. Die Mannschaft aus dem Norden Bukarests stand mit einem Sieg und einer Niederlage auf dem zweiten Platz der Gruppe H – die Merlins wollten ihrerseits den ersten Sieg einfahren. Doch dabei mussten sie sowohl auf ihren Headcoach Sebastian Gleim, wie auch auf Moe Stuckey (beide Covid) und Rene Kindzeka (angeschlagen) verzichten.

Der Start in die Partie verlief ausgeglichen. Aufbauspieler Edon Maxhuni erzielte die ersten fünf Crailsheimer Zähler. Auch Boggy war von Downtown erfolgreich und glich zum zwischenzeitlich zum 8:8 aus. Die erste Führung für die Zauberer besorgte Elias Baggette dann in der sechsten Minute. Sowohl defensiv als auch offensiv agierten die Crailsheimer stark und konnten sich zum Ende des ersten Viertels auch dank starker Treffer von Lewis, Livingston II und Mikalauskas eine 22:17-Führung sichern.

Dominantes zweites Viertel

Der litauische Forward war es auch, der die ersten Akzente im zweiten Viertel setzte. Sein Wurf trotz Foul ging in den Korb, genauso wie wenig später bei Jaren Lewis, der auf 27:17 stellte. Danach setzte der Amerikaner am eigenen Korb ein Highlight, als er seinen Gegenspieler blockte und den nächsten Fastbreak einleitete. Die Merlins kontrollierten in der Phase das Tempo und zeigten sich an beiden Enden des Courts stark. Nach dem nächsten Dreier von Mikalauskas sowie dem schön herausgespielten Korbleger von Radosavljevic, sahen sich die Merlins mit 39:23 in Front. Kurz darauf endete die erste Hälfte, die Zauberer hielten die Rumänen bei nur 25 Zählern und gingen nach dem Buzzerbeater von Otis Livingston II mit einem 21-Punkte-Polster in die Kabine. Allein das zweite Viertel ging mit 24:8 an die Hausherren.

Nach der Pause starteten die Gäste stärker, doch Kraftpaket Midtgaard eröffnete den Durchgang für die Gastgeber mit einem krachenden Putback-Dunk. Und dann kamen die Merlins wieder zum Zaubern. Livingston II tanzte seinen Gegenspieler aus, in den nächsten Defensivsequenzen klaute er zweimal seinem Gegner den Ball und legte uneigennützig für Maxhuni und Stephens auf – 56:32 nach 25 Minuten. Nachdem Voluntari vor allem von der Freiwurflinie verkürzte, waren es weiter die flinken Hände der Merlins, die die Tempogegenstöße einleiteten. Bei einem wurde Myles Stephens von seinem Gegenspieler Thompson hart gefoult und musste zunächst das Feld verlassen. Wenig später endete das dritte Viertel – die Merlins führten weiterhin komfortabel mit 62:45.

Jaren Lewis mit starker Leistung

Zu Beginn der letzten zehn Minuten schienen die Körbe wie vernagelt: 3:3 stand es nach den ersten vier Minuten des Schlussabschnitts. Doch die Defense der Zauberer stand weiter, sodass sie ihren Vorsprung bis in die Schlussminuten verteidigen konnten. Kurz vor dem Ende war es Jaren Lewis mit einem spektakulären Putback Dunk, der für seinen insgesamt 13. Rebound und seine Punkte zwölf und 13 sorgten. Am Ende stand ein souveräner 76:61-Sieg zu Buche. Der Knoten war geplatzt und die Merlins haben ihr erstes FIBA-Europe-Cup- Spiel der laufenden Saison gewonnen. Topscorer war Otis Livingston II mit 15 Punkten, Jaren Lewis stellte mit 15 Zählern und 14 Rebounds ein Monster Double-Double auf.

„Wir hatten heute einen tollen Teamgeist“, freute sich Co-Trainer Nikola Markovic nach der Partie. Den Schwung wollen die Merlins Crailsheim mit in die BBL nehmen. Doch dort wartet am Wochenende eine schwere Aufgabe. Denn dann sind die Crailsheimer Zauberer zu Gast beim FC Bayern München. Ob man dort an die starke Leistung von Mittwoch anknüpfen kann, wird sich zeigen. cd