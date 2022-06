Der etwas andere Lauf

Die Leichtathletikabteilung des FC Külsheim veranstaltet am Samstag, 18. Juni, die 4. Auflage des Puls 300 am Sportgelände in Külsheim. Für leistungsorientierte Hobby Sportler, Freizeitläufer oder Fun- und Teamsportler hat der Puls 300 etwas zu bieten. Auf der anspruchsvollen 10- km-Crosslaufstrecke sind knapp 300 Höhenmeter zu bewältigen. Für den Streckenrekord stecken dieses Jahr sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren 50 Euro im Pott. Für diejenigen, die endlich mal wieder etwas im Team erreichen wollen, steht der 6-km-Hindernis-Team-Lauf auf dem Programm.

Hier können Teams von drei bis fünf Startern gemeinsam den Hindernisparcours bewältigen und nach dem Lauf den Nachmittag gemeinsam auf dem Sportgelände des FC Külsheim ausklingen lassen. Der Zeitplan: 14 Uhr 900 m Hindernis-Schüler-Lauf, 14.20 Uhr 3 km-Hindernis-Jugend-Lauf, 15 Uhr 10 km Crosslauf, 16.30 Uhr 6 km Hindernis-Fun-Lauf, 1630 Uhr 6 km Hindernis-Team-Lauf. Meldungen sind bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start noch online unter www.puls-300.de möglich.

Neben den sportlichen Highlights sorgt der FC Külsheim auch für das leibliche Wohl.

