Wie so viele Veranstaltung fiel im vorigen Jahr auch die Odenwald Klassik, das Motorradrennen für „Youngtimer“ und ewig jung gebliebene Motorradfans, den Auflagen zu Corona zum Opfer. Zu gerne wären die rund 250 Aktiven auf dem Flugplatzkurs im Odenwald gestartet. Nennungen aus ganz Deutschland und den benachbarten europäischen Ländern lagen schon im Organisationsbüro vor zum letzten in Deutschland verbliebenen Flugplatzrennen. Als Termin ist 11. bis 13. Juni vorgesehen.

Während in den 70er und 80er Jahren diese Art von Rennstrecken weit verbreitet waren, zog es die Veranstalter und Fahrer immer mehr auf die neu gebauten permanenten Rennstrecken hin. Kein Wunder, denn der Aufwand für ein Rennen auf der grünen Wiese, ist beträchtlich. Während auf den permanenten Rennstrecken die komplette Infrastruktur für die Abwicklung einer solchen Veranstaltung vorhanden ist, müssen auf einem Flugplatz die Strukturen erst geschaffen werden. Das fängt bei dem Parkraum im Fahrerlager für die Teilnehmer an, geht weiter über die Energieversorgung, Einrichtung der Zuschauerzonen bis hin zu den Dusch- und Toiletten-Containern. „Das einzige, was vorhanden ist, ist das Asphaltband für die Streckenführung“, sagt Manfred John, der Organisationsleiter des Rennens zu berichten.

Dennoch lässt sich der ehemalige Rennfahrer und Manager der Rennaktivitäten des Kawasaki-Rennstalls nicht entmutigen, zusammen mit seinen Leuten in der bevorstehenden Saison einen neuen Anlauf zu unternehmen, die abgesagte 13. Ausgabe nun nachzuholen. Schließlich ist die Region nicht gerade von großen Sportveranstaltungen verwöhnt, die zudem internationalen Charakter haben. Die endgültige Absage wäre sicher ein großer Verlust für die Region.

Internationaler Wertungslauf

Schließlich ist die Veranstaltung auch ein Wertungslauf der international ausgetragenen Moto Trophy Serie. Die in zehn Events ausgetragene Rennserie finden fast alle auf Grand Prix Kursen, wie Hockenheimring, Sachsenring, im niederländischen Assen der weiteren international bekannten Rennkursen statt. „Walldürn zusammen mit diesen bekannten Rennstrecken in einem Atemzug zu nennen, ist schon etwas Besonderes. Es hat auch lange gedauert bis es soweit war, der Weg dorthin war steinig und weit,“ berichtet Manfred John. Dank seiner Verbindungen in die Motorsportwelt ist ihm aber dieses Vorhaben gelungen.

Mehrere Weltmeister waren in Walldürn schon am Start: Freddie Spender, Dieter Braun, Jim Redman, Rolf Steinhausen, Werner Schwärzel starteten neben den vielen Europa- und deutschen Meistern, die auch heute noch ihren Sport aus Spaß an der Freude ausüben. „Damals ging es um Meisterschaftspunkte, man hatte hohe Ziele, wie die Teilnahme an einem Grand Prix. Heute wird von uns keiner mehr Weltmeister, da sind wir mindestens 30 Jahre zu spät dran. Aber es bringt einem ungeheure Freude, die Zeit von damals in lockerer Form nachzuerleben, ohne Druck, nur zum Spaß“, beschreibt einer der vielen ehemaligen Fahrer, die einst in den Meisterschaftsserien von damals starteten. Die Atmosphäre im Fahrerlager, die Benzingespräche, die Grillabende und die wieder gelebten Erinnerungen von damals im Austausch mit Freunden sind es, die das besondere Flair der Veranstaltungen ausmachen.

