Den Puls auf „300“ hochbringen

Nachdem der FC Külsheim den dritten „Puls-300“ am 8. März 2020, kurz bevor die ganze Welt durch Corona ins Stocken kam, gerade noch so durchführen konnten, möchte die Leichtathletikabteilung am 18. Juni, nach gut einem Jahr Zwangspause, das Event wieder veranstalten.

Der FCK bietet, wie schon in den vergangenen Jahren, fünf verschiedene Wettbewerbe an, in denen jeder seine sportlichen Leistungen unter Beweis stellen kann. Für die Fünf- bis Elf-Jährigen hat der Veranstaltet wieder den 900 Meter langen Hinderniskurs durch das Sportgelände des FC Külsheim, wo sie durch Eltern, Großeltern und Freunde nonstop angefeuert werden können.

Für die Zehn- bis 17-jährigen Schüler haben die Külsheimer den Drei-Kilometer-Hindernis-Fun-Lauf auf dem Programm, hier können sie ihre Kräfte messen. Es sind jede Menge Hindernisse in den Parcours eingebaut. Schwebebalken, Slackline, Strohballen, Reifenstapel gilt es zu überqueren.

Für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren sind drei Wettbewerbe im Angebot. Sei es der Zehn-Kilometer-Crosslauf, bei dem man nicht nur die zehn Kilometer Wegstecke zurücklegen darf, sondern auch etwa 300 Höhenmeter vor sich hat. Da 2020 der Streckenrekord sowohl bei den Damen als auch bei den Herren nicht geknackt wurde (2019 Anthony Hildenbrand 37:04 Minuten; 2019 Silva Duro 46:20 Minuten), winken für die Aufstellung eines neuen Streckenrekordes eine 50-Euro-Prämie.

Natürlich wird auch für diese Altersgruppe der Hindernis-Fun-Lauf angeboten. Hier gilt es einen Rundkurs von etwa 1,5 Kilometer Länge viermal zu durchlaufen. Dieser ist wie der Jugendlauf mit zahlreichen Hindernissen bestückt. Wer sich traut, sowohl beim Zehn-Kilometer-Crosslauf als auch als Einzelstarter beim Sechs-Kilometer-Hindernislauf an den Start zu gehen, kann sich hier als Zeitbeste und -bester über beide Läufe eine Siegprämie von 50 euro verdienen.

Auch für alle Team- und Mannschaftssportler hat das Event etwas zu bieten, und zwar der Sechs-Kilometer-Hindernis-Teamlauf. Dieser startet zeitgleich mit dem Hindernis-Fun-Lauf und geht über dieselbe Strecke. Doch wird hier in Teams von drei bis fünf Personen zusammengelaufen, sich über die Hindernisse geholfen und gemeinsam die Ziellinie überquert. Für alle Erst- bis Drittplatzierten, sowie für die in Altersklassen Erst- bis Drittplatzierten warten Preise von regionalen Erzeugern und Firmen.

Den genauen Zeitplan sowie die Ausschreibung kann man auf der Website www.puls-300.de entnehmen. Hier findet man auch die Möglichkeit, sich anzumelden.

Für alle, die nicht an einem dieser Wettbewerbe teilnehmen können oder möchten, lohnt es sich am 18. Juni am Sportgelände des FC Külsheims vorbeizuschauen. stp