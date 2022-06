Den Herren 60 wird es selbst „unheimlich“

Die Tennismannschaften des TC Beckstein haben einen erfolgreichen Spieltag hinter sich: In vier Wettbewerben wurde vier Mal gesiegt.

Die 4er-Mannschaft Herren II der SG Königshofen/Beckstein hat in Külsheim mit 4:2 gewonnen. Für die Siege sorgten im Einzel Ulrich Spänkuch (6:0, 6:2) und Markus Zegowitz (6:0, 6:1) sowie im Doppel Spänkuch/Florian Umminger (6:1, 6:4) und Zegowitz/Jan Vierneisel (6:4, 6:1).

Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft mit dem SV Königshofen hatten im Auswärtsspiel gegen den TC Fahrenbach bereits nach den Einzeln den Sieg in der Tasche. Das 5:1-Zwischenergebnis erspielten klar in jeweils zwei Sätzen Konstantin Burkhard (6:1, 6:1), Tobias Zegowitz (6:3, 6:1), Christoph Müller (6:0, 6:2), Christian Moll (6:1, 6:3) und Tim-Lukas Renk (6:3, 6:1). Burkard/Müller siegten im Doppel (6:3, 6:1). Det siebte Punkt wurde von den Gegnern kampflos überlassen. Damit bleibt das Team weier an der Tabellenspitze der 1. Bezirksklasse.

Die Herren 55 als SG mit dem TC Lauda starteten gegen den TC Zwingenberg erst jetzt in die Saison. Ohne Mühe siegten Holger Kindermann mit 6:0, 2:0 nach verletzungsbedingter Aufgabe seines Gegners, Manfred Pers (6:1, 6:1) und Wolfgang Steib (6:0, 6:0). Allerdings musste Joachim Väth schon mit dem Sieg vor Augen wegen einer Verletzung die Segel streichen. Im Doppel schlugen Kindermann/Steib mit gutem Spiel (6:0, 6:1) ihre Kontrahenten. Den fünfte Punkt überließen die Gegner durch Nicht-Antreten zum 5:1-Endergebnis.

Den Herren 60 des TCB wird es in der Oberliga des Badischen Tennisverbandes so langsam selber unheimlich: Zum vierten Mal gelang das 6:3-„Standard“-Ergebnis, dieses Mal beim TC Bretten. Damit ist die Mannschaft ungeschlagen weiterhin sogar alleiniger Tabellenführer, denn die bisher ebenfalls erfolgreiche SG Hardheim/Külsheim patzte. Heinrich Döring (6:2, 6:1), Thomas Rist (6:3, 6:0), Armin Schäffner (6:3, 6:1) und Hermann Heisler (6:2, 6:3) holten bereits in den Einzelbegnungen die nötigen fünf Punkte zum Gesamtsieg. März/Heisler vervollständigten das 6:3. kaze