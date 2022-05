Dem designierten Meister Paroli geboten

Im Buchener Hotel „Prinz Carl“ kam es nun zum Spitzenkampf in der badischen Oberliga zwischen dem Tabellenführer und realistischerweise zwei Spieltage vor Saisonschluss feststehenden Meister und Aufsteiger in die Zweite Bundesliga, den Schachfreunden Bad Mergentheim, und dem zweiten Bezirksvertreter in der höchsten badischen Liga, dem SC BG Buchen, zu einem sehr spannenden Wettkampf. Er endete 4:4, wobei das Resultat letztendlich für die Gäste aus der Kurstadt etwas schmeichelhaft war. Somit führen die SF Bad Mergentheim die Tabelle mit 13:3 Mannschaftspunkten weiterhin ungefährdet vor dem punktgleichen Verfolgertrio SK Ettlingen, OSG Baden-Baden III und dem SC BG Buchen mit jeweils zehn Mannschaftspunkten an.

Die Gäste traten mit drei Großmeistern und vier Internationalen Meistern bärenstark an, was in der badischen Oberliga erstmalig der Fall war und vollkommen neue Maßstäbe setzte. Die Gäste, deren Spieler schachlich sechs verschiedenen Nationen angehörten, brachten damit im Durchschnitt des Teams 2370 DWZ-Punkte (=Deutsche Wertungszahl) gegenüber den Buchener Gastgebern von 2245 auf die Waage, was schon Welten sind. Insgesamt waren unter den 16 anwesenden Akteuren acht verschiedene Nationalitäten vertreten und es verbreitete sich im Saal „Baden-Württemberg“ eine prickelnde internationale Atmosphäre. Die Buchener wehrten sich ihrer Haut, standen nach etwa zwei Stunden in keiner Partie schlechter und durften sich Hoffnungen machen, nachdem man bei der Verlesung der Teamaufstellungen eher dachte, die Niederlage in Grenzen halten zu müssen.

Am Spitzenbrett hatte Buchens ungarischer IM Miklos Galyas mit den schwarzen Steinen den großmeisterlichen Gegner Vyacheslav Ikonnikov ständig im Griff und man hatte am Ende den Eindruck, dass IM Galyas am Ende etwas mehr Spielanteile hatte. An Brett zwei gab es für die Gastgeber die einzige Niederlage: IM Henryk Dobosz setzte dem GM Valery Kozakowsky (Litauen) zwar schwer zu, doch der wusste zu entgegnen, holte schließlich mit sehr tiefgründigem Spiel und seiner großen Klasse den vollen Punkt. An Brett drei hatte Buchens IM Amadeus Eisenbeiser mit Schwarz gegen den IM Fy Antenaina Rakotomaharo – er gilt als hoffnungsvolles Nachwuchstalent aus Madagaskar und besitzt bereits ein einternationale Wertungszahl von 2484, was fast schon Großmeisterstärke entspricht – ebenfalls eine aktive Stellunger arbeitet, in der Weiß dann bereitwillig in das Unentschieden einwilligte.

Die absolute Sensation gelang an Brett vier Buchens FM Arndt Miltner, der bilderbuchmäßig mit Weiß den für Mergentheim spielenden tschechischen Großmeister Petr Neuman überspielte und inkonsequentem Angriffsstil den vollkommen verdienten Punkt beeindruckend und mehr als überraschend zum Ausgleich einfuhr.

Sehr kampffreudig zeigte sich IM Zoltan Hajnal (Brett fünf), der mit den schwarzen Figuren den Gästespieler IM Timothe Razafindratsima (Frankreich) richtiggehend ansprang. IM Hajnal hätte aus seiner Position heraus zu jeder Zeit das Remis erzwingen können, doch er wollte mehr und der Versuch sah zwischenzeitlich sehr vielversprechend aus; letztendlich teilte man aber auch hier den Punkt. Dies war übrigens die einzige Paarung, in der die Wertungspunkte ungefähr ausgeglichen waren, an allen anderen Bretter lagen die Wertungszahlen der Kurstädter deutlich höher.

Sehr souverän holte FM Gerhard Junesch (Brett sechs) für Buchen gegen den favorisierten IM Alexander Gasthofer das Unentschieden und ließ dabei keinerlei Gegenchancen zu. Auch an den beiden hinteren Brettern zeigten die Außenseiter Bernhard Greis und Karlheinz Eisenbeiser überraschend gute Leistungen. Greis hatte mit Schwarz IM Viktor Gasthofer positionell zurückgedrängt, jegliche Aktivitäten unterbunden und den IM in große Zeitnot gebracht, so dass diesem sein „IM-Bonus“ für die Punkteteilung etwas Hilfestellung leistete. Karlheinz Eisenbeiser hatte den Mergentheimer Mannschaftsführer Johannes Raps in der Eröffnung vollkommen überspielt, nutzte allerdings seine Chancen nicht, so dass Raps wieder zu gewinnträchtigem Gegenspiel kam. Doch mit sehr originellen Zügen blieb die Stellung dynamisch und auch diese Partie endete unentschieden. Auffällig war, dass an den letzten vier Brettern die Remisangebote alle von Seiten der Gäste kamen, was etwas über die sich leicht auf Buchener Seite befindlichen Stellungsvorteile aussagt. eb

