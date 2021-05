Das Wunder bleibt aus

SV Würzburg 05 – SSV Esslingen 5:19 (1:4, 1:5, 1:5, 2:5)

Tore für Würzburg: Timotej Filo (3), Daniel Ivley, Michael Hanft.

Das Wunder ist ausgeblieben. Der SV Würzburg 05 hat das erste Spiel der Best-off-Three Serie in der Relegationsrunde der Wasserball-Bundesliga gegen den SSV Esslingen im heimischen Wolfgang-Adami-Bad mit 5:19 deutlich verloren.

„Mit dem Ergebnis sind wir natürlich überhaupt nicht zufrieden“, befand Trainer Matthias Försch: „Wir sind mit der extrem intensiven Pressverteidigung der Esslinger nicht zurecht gekommen. Das waren wir so nicht gewohnt. Dadurch hatten wir Probleme im Spiel nach vorne, hatten zu viele leichtfertige Ballverluste und haben leichte Gegentore kassiert.“

Angefangen hatte es gut, denn die Nullfünfer erzielten in Überzahl den ersten Treffer. Es sollte aber die einzige Führung in diesem Spiel bleiben, denn der Favorit aus Esslingen übernahm dann die Kontrolle über die Partie und erzielte noch im ersten Spielviertel vier Tore. Zur Halbzeit stand es bereits 2:9. Deutschlands Top-Talent im Wassserball, der erst 19-jährige Nationalspieler Zoran Bozic, traf insgesamt sieben Mal und war zu keinem Zeitpunkt von der Defensive der Hausherren unter Kontrolle zu bringen.

„Wir haben versucht dagegen zu halten, haben aber wenig Mittel gefunden. Wir haben heute einen Klassenunterschied gesehen“, so Iñaki Urkiaga. Der SSVE wollte sich offenbar für die zuletzt schwachen Auftritte in der Vorrunde, die sie nicht wie erhofft ins Halbfinale, sondern in die Relegation geführt hatten, rehabilitieren. „Esslingen hat während der vier Viertel kaum nachgelassen.“

Das zweite und vermutlich schon entscheidende Spiel findet am Samstag, 15. Mai, um 14 Uhr in Esslingen statt. Der Sieger der Serie spielt anschließend um die Bundesliga-Plätze fünf bis acht, der Verlierer spielt weiter um die Plätze neun bis zwölf. svw

