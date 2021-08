Das Spielen steht im Vordergrund

Nach mehrjährigen Überlegungen und längerer Probephase, in der viele Kreise und Vereine Pilotveranstaltungen durchführten, hat der Verbandsjugendausschuss des Badenischen Fußballverbandes beschlossen, zur Saison 2021/22 den organisierten Jugendfußball mit neuen Spielformen zu modifizieren.

Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der fußballerischen und persönlichen Entwicklung der Kinder. Alles wird etwas kleiner: Spielfeld, Teams und Tore. So stärken wir die Kernelemente des Fußballs wie Dribblings, Torschüsse und Ballkontakte. Kinder brauchen Abwechslung und wollen spielen. Das sollen neuen Richtlinien durch Spieltage, verschiedene Torformen und Torvarianten gewährleisten. Essentiell ist außerdem, die effektive Spielzeit für die Kinder zu erhöhen. Durch die Rotationsvorgabe, den Wegfall des Anspiels bei Torerfolg, den Einsatz von Balldepots sowie dem Eindribbeln und Einkicken, wenn der Ball im Aus war, gewinnen die Spieler einiges an Nettospielzeit.

Die wichtigsten Änderung

Bambini: Die Bambini spielen 3-gegen-3 ohne Torwart auf zwei oder vier Minitore in Feldern 15 x 15 Meter. F-Junioren: Die F-Junioren spielen 4 plus 1 auf zwei Tore mit Torhöhenreduzierung auf Feldern 20 x 30 Meter oder 3-gegen-3 auf vier Minitore in Feldern 20 x 20 Meter. E-Junioren: Die E-Junioren spielen 5 plus 1 auf zwei Jugendtore auf Feldern 25 x 40 Meter oder 3-gegen-3 auf vier Minitore in Feldern 25 x 25 Meter

Nach dem ersten halben Jahr wird es eine weitere Evaluation der neu eingeführten Spielformen geben, um gegebenenfalls entsprechend reagieren zu können. Die Kreise werden in Kürze mit Terminen für Informationsveranstaltungen und Schulungen auf die Vereine zukommen.

Bei Rückfragen stehen die gewohnten Ansprechpartner in den Kreisen selbstverständlich zur Verfügung. kg