Das Dutzend wird wohl voll

Die Landesligasaison 2022 der American Footballer geht zu Ende. . Gastgeber für das letzte Saisonspiel des Bad Mergentheimer Teams Tauberfranken Wolfpack werden am heutigen Samstag, 6. August, die Kornwestheim Cougars sein.

Elf Niederlagen in elf Spielen: Das ist die Bilanz der Kurstädter in dieser Saison – und auch am Samstag ist bei dem derzeit engen Spielerkader keine Kehrtwende zu erwarten. Der Abstieg ist mittlerweile längst beschlossene Sache.

Das Team aus Kornwestheim steht mit aktuell 12:8 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz und kann sich noch Hoffnung machen, als Drittplatzierter die Saison zu beenden. Damit werden sie in der kommenden Saison das 14. Jahr in Folge in der Landesliga antreten. kv