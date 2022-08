Damen 50 wurden Meister

Die Damen 50 des TC RW Bad Mergentheim sicherten sich den Meistertitel in der Bezirksstaffel. Zwei Mal gab es jeweils einen 5:1-Sieg, ein weiteres Spiel wurde mit 4:2 gewonnen. Lediglich die letzte Partie endete 3:3, aber hier hatten die Mergentheimer Damen einen Satz mehr gewonnen, so dass es auch hier zum Sieg reichte. Die überragende Spielerin in dieser Saison war Hiltrud Schnaith, die alle Einzel- und Doppelspiele gewann. Im kommenden Spieljahr wird das Team bei den Damen 60 um Punkte kämpfen. Zum team gehörten (von links) Hanne Metzger, Hiltrud Schnaith, Maggy Schindler, Ute Ziegler, Marianne Retzbach, Lucia Schultz-Henninger. Bild: Schultz-Henninger

