FC Bayern München – Hakro Merlins Crailsheim 103:105 n.V.

(22:21, 24:23, 26:21, 20:27, 11:13)

München: Seeley (29 Punkte/davon 4 Dreier), Weiler-Babb (24/6), Johnson (12), Reynolds (9), Radosevic (8), Flaccadori (7), Gist (6), Grant (5/1), Djedovic, George.

Crailsheim: Bell-Haynes (31/1), Stuckey (18/3), Radosavljevic (16/2), Highsmith (10/1), Lasisi (9/2), Jones (9/1), Bleck (4), Coleman (4), Hilliard (4), Caisin.

Die Hakro Merlins aus Crailsheim haben ihre fast schon „historische Chance“ genutzt und das Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga beim FC Bayern München mit 105:103 nach Verlängerung gewonnen.

Schon vor der Partie hatten viele „Basketball-Experten“ dem vermeintlichen Underdog aus Hohenlohe durchaus eine Überraschung zugetraut. Zum einen haben die Merlins in dieser Saison mehrfach bewiesen, dass sie auch mit den Spitzenteams der Liga mithalten können, zum anderen „erwischten“ sie die Bayern zu einem für sie günstigen Zeitpunkt. Für die Münchner war das Spitzenspiel am gestrigen Sonntag-Abend bereits die vierte Partie innerhalb von acht Tagen. Und außerdem hatte sich gerade in dieser wichtigen Saisonphase das Lazarett der Münchner sehr gefüllt. Gegen Crailsheim war die Bank, auf der normalerweise zwölf Spieler Platz nehmen, nicht ganz einmal gefüllt. Der FCB konnte gerade einmal zehn Akteure auf den Spielberichtsbogen eintragen, darunter mit Grant und George sogar zwei Teenager.

Die Crailsheimer hatten also gegen müde und lädierte Bayern schon vor Spielbeginn eine echte Chance – und die nutzten sie vor allem in der Schlussphase und in der anschließend notwendigen Verlängerung eiskalt aus. Eine besseres Geschenk hätten sich die Merlins genau auf den Tag ihrer Gründung vor 35 Jahren (hervorgegangen übrigens aus einer ehemaligen Schüler-AG) gar nicht machen können.

Angeführt von einem erneut überragenden Trae Bell-Haynes, der von den müden Spielern des FC Bayern überhaupt nicht in den Griff zu bekommen war, sicherten sie sich nach abwechslungsreichem Spielverlauf noch den Sieg. Mitte des Schlussviertels sahen die Münchner fast schon wie der Sieger aus, doch die Crailsheimer kämpften sich mit unglaublicher Moral noch zurück. Auch, als die Bayern in den letzten Sekunden noch die Verlängerung erkämpften, ließen die Crailsheimer die Köpfe nicht hängen und schlugen in der Overtime noch einmal zurück.

Coleman schwer verletzt

Eine Hiobsbotschaft gab es für die Merlins aber dennoch. Tim Coleman verdrehte sich in der 28. Minute das Knie und wurde minutenlang auf dem Feld von Ärzten und Sanitätern behandelt. Das sah nicht gut aus. ptt