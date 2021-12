Coronafall bei den „Merlins“

Im Rahmen der standardmäßig durchgeführten Testungen wurde bei Basketball-Bundesligist Hakro Merlins Crailsheim der Spieler Maurice „Moe“ Stuckey positiv auf Covid-19 getestet. Er wurde sofort von der Mannschaft isoliert und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Nach Angaben des Vereins sind beim früheren Würzburger bislang nochkeinerlei Symptome aufgetreten. Die Durchführung der Partie gegen die Fraport Skyliners am Sonntag ist, so die Merlins gestern, nicht gefährdet.

Nach dem positiven Testergebnis wurden umgehend alle weiteren Vorsorge Maßnahmen eingeleitet. Die restliche Mannschaft, Trainer und Staff unterzogen sich jeweils zwei PCR-Testungen, welche negativ ausgefallen sind.

Maurice Stuckey ist vollständig geimpft, „Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich bin jetzt zu Hause und drücke von dort aus den Jungs die Daumen für das Spiel am Sonntag“, so der 31-Jährige. cd