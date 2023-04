Chancenloses Wolfpack

Bruchsal Rebels – Tauberfranken Wolfpack 35:0 (0:0, 7:0, 21:0, 7:0)

In ihrem ersten Auswärtsspiel der laufenden Saison bei den Bruchsal Rebels musste sich das Bad Mergentheimer American Footballteam Tauberfranken Wolfpack klar mit 0:35 geschlagen geben.

In der ersten Hälfte haben die Gäste noch einigermaßen gut mithalten können. In der zweiten Halbzeit sollte sich, wie schon im Spiel gegen Esslingen, die geringe Kaderstärke beim Wolfpack bemerkbar machen. Fast alle Spieler mussten somit sowohl in der Offense als auch in der Defense auf dem Feld stehen, so dass ihnen keine Verschnaufpause vergönnt war.

Mit dieser Niederlage fällt das Wolfpack auf Rang 5 unter insgesamt 8 Teams zurück (4:4 Punkte/42:62). Bereits am kommenden Samstag, 15. April, werden im Deutschordenstadion die Offenburg Miners erwartet, die dann ihr erstes Saisonspiel bestreiten. kv