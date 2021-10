Buchener Mixed-Mannschaft feiert gelungene Premierensaison

Erstmals in der Vereinsgeschichte nahm eine Mixed-Mannschaft des TC Grün-Weiß Buchen an den Verbandsspielen teil. Mit vier teils deutlichen Siegen und lediglich einer knappen 4:5-Niederlage gegen Bad Rappenau verlief die Saison sehr erfolgreich, denn man sicherte sich den ersten Platz, knapp vor der zweitplatzierten Spielvereinigung aus Hassmersheim, Asbach und Neunkirchen. Beide Teams waren punktgleich, so dass die Anzahl der mehr gewonnenen Matches über die Meisterschaft entschied. Am Buchener Erfolg waren beteiligt: Lena Breitinger, Anna-Lena Friesenhahn, Felicia Linsler, Tanja Rohe, Charlotte Stipp, Katja Weidner-Heck, Dagmar Wojdowski, Björn Buhl, Rudi Friesenhahn, Tristan Kraus, Fabian Nirmaier, Markus Scheffel, Alex, Boris und Florian Schulze sowie Patrick Wojdowski. Bild: Schulze

