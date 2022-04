Buchen nun auf Abstiegsplatz

In der Herren-Bezirksliga Ost bleibt es an der Tabellenspitze unverändert, die Spvgg Hainstadt und der TTC Schefflenz führen die Liga jeweils unbedrängt an. Im Tabellenkeller punkteten der TTC Korb und die SG Höpfingen/Walldürn jeweils gegen den BJC Buchen II doppelt, verbesserten ihre Position beim sportlichen Wettstreit um den Klassenerhalt und ließen den BJC auf einen Abstiegsplatz abrutschen. TSV Tauberb. – TTC Schefflenz 3:9 TSV Tauberbischofsheim: Einzel: Krause, Steidten, Kruse, Spang, Fröhlich, Hörner, Doppel: Krause/Steidten, Kruse/Hörner, Spang/Fröhlich. TTC Schefflenz: Einzel: Siebert, Semar, Kazakis, Mack, Frank, Körner, Doppel: Siebert/Semar, Kazakis/Körner, Mack/Frank. Spielverlauf: 1:0 Krause/Steidten, 1:1 – 1:5 Siebert/Semar, Mack/Frank, Semar, Siebert, Mack, 2:5 Spang, 2:6 – 2:7 Körner, Frank, 3:7 Krause, 3:8 – 3:9 Semar, Kazakis. Der TTC Schefflenz untermauerte seine Anwartschaft auf Rang zwei in der Bezirksliga Ost auch beim Verfolger TSV Tauberbischofsheim mit deutlichen sportlichen Argumenten. Einer 2:1-Führung aus den Eingangsdoppeln ließen die Mannen des TTC drei Einzelsiege folgen, ehe Spang für den TSV punktete. Die Gäste blieben durch zwei weitere Erfolge im dritten Paarkreuz hin zum eigenen 7:2-Vorsprung auf der Erfolgsspur, Krause verkürzte für die Gastgeber, ehe Semar und Kazakis zum 9:3 für die Schefflenzer vollendeten. TTC Korb – BJC Buchen II 9:4 TTC Korb: Einzel: Froede, Metzger, Thorsten Vetter, Speiser, Kaminski, Daniel Vetter, Doppel: Froede/Metzger, Th. Vetter/Kaminski, Speiser/D. Vetter. BJC Buchen II: Einzel: Schleißinger, Albrecht, Scheurich, Müller, Höpfl, Doppel: Schleißinger/Albrecht, Scheurich/Müller. Spielverlauf: 0:1 – 0:2 Scheurich/Müller, Schleißinger/Albrecht, 1:2 – 2:2 Speiser/D. Vetter, Froede, 2:3 Schleißinger, 3:3 – 6:3 Th. Vetter, Speiser, Kaminski, D. Vetter, 6:4 Schleißinger, 7:4 – 9:4 Metzger, Th. Vetter, Speiser . SG Höpf./W. – BJC Buchen II 9:1 SG Höpfingen/Walldürn: Einzel: Miko, Baumann, Pöschko, Ott, Kaufmann, Obermüller, Doppel: Miko/Baumann, Pöschko/Kaufmann, Ott/Obermüller. BJC Buchen II: Einzel: Schleißinger, Albrecht, Scheurich, Münch, Höpfl, Doppel: Schleißinger/Albrecht, Scheurich/Münch. Spielverlauf: 1:0 Miko/Baumann, 1:1 Schleißinger/Albrecht, 2:1 – 9:1 Ott/Obermüller, Miko, Baumann, Pöschko, Ott, Kaufmann, Obermüller, Miko. FC Külsheim II – TTC Limbach 8:8 FC Külsheim II: Einzel: Junak, Holger Würzberger, Ralf Würzberger, Stang, Hepp, Düll, Doppel: Junak/H. Würzberger, R. Würzberger/Düll, Stang/Hepp. TTC Limbach: Einzel: Marco Trappmann, René Trappmann, Siegmund, Klaus Trappmann, Zimmermann, Stipp, Doppel: M. Trappmann/Siegmund, R. Trappmann/Stipp, K. Trappmann/Zimmermann. Spielverlauf: 1:0 Junak/H. Würzberger, 1:1 M. Trappmann/Siegmund, 2:1 Stang Hepp, 2:2 – 2:3 R. Trappmann, M. Trappmann, 3:3 R. Würzberger, 3:4 Siegmund, 4:4 – 5:4 Hepp, Düll, 5:5 – 5:6 M. Trappmann, R. Trappmann, 6:6 R. Würzberger, 6:7 K. Trappmann, 7:7 Hepp, 7:8 Stipp, 8:8 Junak/H. Würzberger. Spvgg Hainstadt – TTC Korb 9:0 Das Gästeteam des TTC Korb trat zu dieser Begegnung nicht an. hpw

