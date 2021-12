Buch mit Bauchgefühl und ganz viel fotografischem Können

„Olympia war noch nie so weit weg, aber durch eure Fotos sind wir so nah dran wie noch nie zuvor.“ Dieses Feedback von Familie, Freunden und Fans der deutschen Sportlerinnen und Sportler hat Philipp Reinhard und seine Mitstreiter berührt. Noch mehr als die vielen Likes unter ihren Bildern in den Sozialen Netzwerken oder in der Livekommunikation des DOSB.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Fotograf aus Bad Mergentheim begleitete zusammen mit Max Galys, Paul Hüttemann und Marvin Ronsdorf die Wettkämpfe von Alexander Zverev, Malaika Mihambo und Co. Die Aufnahmen wurden fast in Echtzeit auf den Online-Kanälen des „Team D(eutschland)“ veröffentlicht. „Max und ich waren bei den Wettkämpfen akkreditiert, Paul und Marvin im Olympischen Dorf, beim Training, den Medaillenempfängen, etc. unterwegs. Wir haben versucht, Szenen festzuhalten, die man vorher noch nicht so gesehen hat, Insides zu vermitteln“.

Für den 31-Jährigen waren es drei, vier Veranstaltungen am Tag. „Die aber nicht wirklich nah beieinander lagen, sondern für die ich quer durch Tokio fahren musste.“ Geschlafen hat er in diesen Wochen nicht viel, durchschnittlich etwas mehr als zwei Stunden in der Nacht: „Frühs ging es um 7 Uhr los und abends um 24 Uhr bin ich wieder zurück ins Hotel gekommen.“ Dann Bilder hochladen, bearbeiten, verschlagworten. „Olympia trägt einen da durch.“ Es sei die Faszination, ein Traum, der sich erfüllt. „Wir wollten das erleben, so viel wie möglich dokumentieren.“

Das haben Reinhard, Galys, Hüttemann und Ronsdorf in einem einheitlichen Foto-Look. „Es gab Parameter, die wir in der Gruppe besprochen hatten. Doch vor Ort haben diese teilweise nicht mehr funktioniert. Deshalb gab es keine bestimmte Vorlage. Doch wir haben versucht, Farbtöne, Kontraste und Lichtstimmung durchgängig gleich zu halten.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vor allem Sportlerinnen und Sportler der „Randsportarten“ drückten ihre Dankbarkeit aus: „Wir haben speziell von Sportlern Nachrichten erhalten, die normalerweise nicht so ‚gecovert’ werden. Sie haben die Fotos als Wertschätzung empfunden.“

„Völlig unabhängig“

Anfang Dezember ist der Bildband „tky21“ im Selbstverlag erschienen. „Absicht war: Wir wollten unabhängig sein, nichts erfüllen müssen. Das meint beispielsweise, nicht den Anspruch zu haben, alle Athleten, die eine Medaille gewonnen haben, gleich häufig abzubilden. Stattdessen gab es eine knackige Selektion an Bildern. Genauer gesagt wurden 67 000 auf 316 heruntergebrochen.“

Wie wurden diese ausgewählt? „Wir haben uns mit einem Grafiker einige Tage in einer Berliner Agentur ‚eingeschlossen’. 1200 analoge Abzüge lagen auf dem Peer. Jeder hat sein Bauchgefühl in die Auswahl einfließen lassen.“ Ein Kapitelschwerpunkt von sechs wurde die Geschichte mit Alexander Zverev. Zum einen, da der ein erfolgreicher Sportler ist. „Zum anderen aber es das einzige Event war, bei dem alle vier gleichzeitig vor Ort waren. Danach haben wir uns erst wieder beim Abflug getroffen.“ Besonders seien aber nicht nur Erfolge, sondern zum Beispiel auch Porträts von Sportlerinnen und Sportlern, die das erste oder letze Mal dabei waren. „Die Frage bei der Zusammenstellung war auch immer, wie gut und wie nah sind wir überhaupt an die Athleten herangekommen? Ein einzelner Schuss reicht nicht aus, um eine Story zu erzählen.“

Für Philipp Reinhard war Tokio die bisher intensivste Zeit seiner Karriere. Bemerkenswert, denn er ist auch Teamfotograf der Deutschen Fußballnationalelf und der Merlins Crailsheim, bei deren Spieltagen „viel Spannung drauf ist.“ „Vor Olympia liefen die Basketball-Playoffs und das Trainingslager der Nationalmannschaft sowie die Zeit bei der Fußball-EM.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Aber in Tokio war der Kreis, in dem wir uns bewegen durften, noch viel enger. Hotel und Spielstätten, alles abseits dessen war uns verboten.“ Außerdem Corona: „Immer schwingt eine gewisse Angst mit, was wohl passieren würde, wenn man in Japan in Quarantäne müsste. Diese Unwägbarkeiten kosten schon Kraft. Aber im Nachhinein habe ich fast nur noch die positiven Eindrücke im Kopf.“

Und bald sehen sie sich wieder: Im Februar 2022 sind die vier Fotografen bei „Team D“ in Peking erneut „am Start“.