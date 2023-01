Bronzemedaillen als Lohn für die Schützen

Die Württembergischen Hallen-Meisterschaften der Bogenschützen fanden in Weil im Schönbuch statt. Es wurden die Bogendisziplinen Recurve, Blankbogen, Langbogen und Compound in verschiedenen Altersklassen, getrennt nach Frauen und Männern. geschossen und gewertet. Die Wettkampfdistanz betrug 18 Meter, die Auflagengröße 40x40 Zentimeter. In der Typenklasse „Blankbogen“, in der ohne Visier oder sonstige Zielhilfe geschossen wird, hatten sich Silvia Popp, Simone Bieber, Dietmar Denk, Nikolai Popp und Steffen Hess (alle SV Edelfingen), sowie Gabi Kohler und Steffen Bader (SV Wachbach) qualifiziert. Sowohl für Simone Bieber als auch für Gabi Kohler war die Teilnahme an der Landesmeisterschaft eine Premiere, da sie diesen Sport in ihren Vereinen erst seit 2021 ausüben.

Geschossen wurden zwei Durchgänge mit jeweils 10x3 Pfeilen, wobei das Ziel stets der acht Zentimeter große Innenkreis war, der auch „Gold“ genannt wird. Nach einer Pause schloss sich der zweite Durchgang an. Am Schluss hatte jeder der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 60 Wertungspfeile geschossen.

In der Klasse Blankbogen Damen verpasste Simone Bieber nur knapp das Siegertreppchen und landete auf dem undankbaren vierten Platz. Wenn sie nur annähernd ihre Trainingsleistungen erzielt hätte, wäre ein Platz in den Medaillenrängen möglich gewesen.

Bei den Blankbogen Herren startete Steffen Hess ganz stark. Er konnte seine Platzierung in dem starken Teilnehmerfeld allerdings nicht halten und musste sich zum Schluss mit dem neunten Platz zufrieden geben. Steffen Bader vom SV Wachbach steigerte sich im Wettkampf und stand zum Schluss auf dem Siegertreppchen auf dem dritten Podestplatz. Nikolai Popp belegte den sechsten Platz.

Bei den Blankbogen Master Herren war Dietmar Denk in der überwiegenden Zeit an zweiter oder dritter Stelle gelegen. Erst in den letzten Runden wurde er ganz knapp noch überholt und musste sich zum Schluss mit einem fünften Platz zufrieden geben.

Beim Blankbogen Master (weiblich) behauptete sich Gabi Kohler während des Wettkampfes im Vorderfeld. Ihr Können bescherte ihr zum Schluss den dritten Platz. Silvia Popp vom SV Edelfingen belegte den hervorragenden sechsten Platz.

In der Mannschaftswertung der Blankbogen standen die Edelfinger Bogenschützen mit Dietmar Denk, Steffen Hess und Nikolai Popp ebenfalls auf dem Siegertreppchen und durften die Bronzemedaille in Empfang nehmen.

Bei den Langbogenschützen wurde Dietmar Denk im Endklassement Fünfter, während Nikolai Popp Rang acht belegte. gd