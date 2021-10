Bronze knapp verpasst

Mit neun Mannschaften gab es in der Klasse der weiblichen Jugend U14 die größte Konkurrenz um den Titel des Württembergischen Mannschaftsmeister. Mit von der Partie war auch die Mannschaft der LG Hohenlohe mit Athleten der Vereine 1. FC Igersheim und TSV Schrozberg.

Obwohl es in diesem Finale gleich fünf persönliche Bestleistungen der LG-Athleten gab, verpasste man knapp den Sprung auf das Treppchen. Herausragend war die Leistung von Blanka Herrmann im Hochsprung. Mit 1,52 Meter steigerte sie ihre Bestleistung um acht Zentimeter.

Bei diesen Team-Meisterschaften galt es, in den Disziplinen 75 Meter, 60 Meter Hürden, 800 Meter, Ballwurf, Weit- und Hochsprung mit je 2 Athleten und einer Staffel über 4x75 Meter Punkte zu sammeln. In jeder Einzel-Disziplin durften bis zu drei Athletinnen starten und die besten zwei kamen in die Wertung.

Mit neun Teilnehmerinnen konnte die LG die Disziplinen gut besetzen. In den beiden ersten Disziplinen sammelte man eifrig Punkte. Blanka Herrmann lief die 60 Meter Hürden in 10,97 Sekunden und Nelly Breunig gelang eine persönliche Bestzeit mit 11,27 Sekunden.

Im Hochsprung folgte dann die beste Tagesleistung der LG durch Blanka Herrmann. Als einzige aller Springerinnen überquerte sie 1,52 Meter im dritten Versuch, Nelly Breunig schaffte 1,44 Meter.

Im Zwischenstand nach diesen beiden starken Leistungen lag man auf dem 2. Platz, man wusste aber auch, dass die schwächeren Disziplinen der LG Athleten zum Ende des Wettkampfes kommen.

Nach dem Sprint über 75 Meter rutsche man auf den dritten Platz an, denn man dann mit guten Weiten im Weitsprung festigte. Auch die Staffel mit Blanka Herrmann, Lara Zender, Nelly Breunig und Franziska Krauß verteidigte den dritten Platz. Sie erreichte nach 42,18 Sekunden das Ziel.

Auch wenn es im Ballwurf durch Franziska Krauß mit 34,00 Meter und Lorena Hochrein mit 31,00 Meter neue persönliche Bestweiten gab, war der Vorsprung auf die LG Filder nicht groß genug, um den dritten Platz im abschließenden 800 Meter-Lauf zu halten. In diesem steigerte sich Joana Kulka auf die persönliche Bestzeit von 3:06, 71 Minuten, Alice Ghidelli lief 2:57,71 Minuten. Beide hatten gegen die starken Läuferinnen der LG Filder aber keine Chance. Damit rutsche man vom Treppchen auf den 4. Platz.

Insgesamt kam die LG auf 6.325 Punkte. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorkampf um rund 600 Punkte. hl