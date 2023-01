Bei den Badischen Landes-Einzelmeisterschaften in der Altersklasse U18 (15- bis 17-Jährige) in Pforzheim war Chantal Lieb von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim fast nicht zu bremsen.

Als einzige TSV-lerin war Chantal Lieb in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm auf der Matte. Es war zugleich ihre Premiere in dieser Altersklasse. Wie schon in der U15 ging sie souverän in die

...