Braunschweigvor der Brust

„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“. Das erste BBL-Pokal Top Four mit Beteiligung der Crailsheim Merlins findet in der Hauptstadt statt. Dies gab die BBL am Donnerstag bekannt. Stattfinden wird dieses Turnier am 19. und 20. Februar in der Berliner Mercedes-Benz Arena.

Alle vier Halbfinalisten waren seitens der Liga eingeladen, sich als Ausrichter zu bewerben, und es waren auch alle qualifizierten Klubs interessiert, aber Braunschweig, Chemnitz und Crailsheim bewarben sich nach reiflicher Überlegung nicht. Deshalb entschied das Präsidium der BBL zusammen mit den vier Klubs und den Liga-Verantwortlichen, das Top Four nach 2013 und 2017 erneut in der Berliner Arena am Ostbahnhof stattfinden zu lassen.

„Wir freuen uns zum dritten Mal mit unserem Top Four in einer der modernsten Veranstaltungs-Arenen unseres Landes zu sein. Natürlich wünschen wir uns möglichst viele Fans auf den Rängen, müssen aber abwarten, wie die zu dem Zeitpunkt gültige Beschlusslage von Bund und Ländern aussieht“, sagt Dr. Stefan Holz, Geschäftsführer der BBL. „Ich bin mir sicher, dass wir Pokal-typische spektakuläre und spannende Do-or-die-Spiele sehen werden – und das unabhängig davon, ob wir mit Berlin einen neuen Rekordpokalsieger sehen oder Braunschweig mit seinen einheimischen Leistungsträgern den ersten Titel der Klubgeschichte holt oder mit Chemnitz und Crailsheim eins der debütierenden Teams triumphiert.“

Die Spiele in der Übersicht:

Samstag, 19. Februar: Alba Berlin – Niners Chemnitz.

Samstag, 19. Februar: Basketball Löwen Braunschweig – Merlins Crailsheim

Sonntag, 20. Februar: Finale.

In welcher Reihenfolge die Partien stattfinden, wird noch bekanntgegeben.

