Blick in Richtung Oberliga

Herren 65, Verbandsstaffel

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TC RW Bad Mergentheim – TC Ebnat 6:0. Einen weiteren souveränen Sieg fuhren die Kurstädter ein. Schon nach den Einzeln stand es 4:0. Alle Spiele wurden in glatt zwei Sätzen gewonnen. Mit dem nun schon sicheren Sieg im Rücken spielte man auch ganz locker in den Doppeln auf. Durch den ersten Tabellenplatz kann der Blick der Bad Mergentheimer nun Richtung Aufstieg in die Oberliga gehen.

Einzel: Forler 6:2, 6:2, Häfele 6:1, 6:4, Fliegener 6:1, 6:3, Dr. Moll 6:2, 6:3. – Doppel: Forler/Häfele 6:1, 6:1 und Fliegener/Dr. Moll 6:1, 6:2

Herren 65, Staffelliga

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

TC Horkheim – TC RW Bad Mergentheim II 2:4. Die zweite Herren-65-Mannschaft des TC Rot-Weiß hatte zum Abschluss der Medenrunde noch zwei schwere Auswärtsspiele zu bestreiten. Gegen den TC Horkheim konnten zunächst Manfred Throm und Erwin Metz nicht punkten. Kuno Schreider und Manfred Hay glichen in den Einzeln aber souverän zum 2:2 aus. Wiederum mussten die Doppel die Entscheidung bringen. Schreider und Hay spielten überlegen und auch Throm und Routinier Kurt Klein ließen sich den Sieg zum 4:2-Endstand nicht mehr nehmen.

Einzel: Throm 3:6, 1:6, Schreider 6:2, 6:2, Hay 6:4, 6:3, Metz 0:6, 2:6. – Doppel: Hay/Schreider 7:5, 6:1, Throm/Klein 6:4, 6:0

TC Sulmtal – TC RW Bad Mergentheim II 5:1.Manfred Throm hatte im ersten Satz nach starkem Beginn durchaus die Chance den TC RW in Führung zu bringen. Dann aber schlichen sich in seinem Spiel ungewohnte Fehler ein und er verlor. Kuno Schreider, durch eine Verletzung etwas beeinträchtigt, fand erst im zweiten Satz zu seinem Spiel, musste aber die Überlegenheit seines Gegners anerkennen. Erwin Metz hatte nach klar gewonnenem ersten Satz im Tie-Break des zweiten Satzes den Sieg schon vor Augen, doch sein Gegner siegte dann im Tie-Break des zweiten Satzes und schließlich auch im anschließenden Match-Tie-Break. Theo Retzbach hatte im zweiten Satz durchaus Möglichkeiten, seinen ersten Einsatz im Team positiv zu beendenen. Throm und Retzbach mussten im Doppel die Überlegenheit aus Sulmtal anerkennen. Schreider und Metz stellten den Ehrenpunkt sicher.

Die Herren 65/2 nehmen zum Abschluss der Medenrunde in der Staffelliga den dritten Tabellenrang mit ausgeglichenen 3:3 Punkten ein. Ein Abstieg war zu keinem Zeitpunkt ein Thema.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Einzel: Throm 4:6, 0:6, Schreider 0:6, 3:6, Metz 6:4, 6:7, 7:10, Retzbach 0:6, 4:6. – Doppel: Throm/Retzbach 2:6, 2:6, Schreider/Metz 6:1, 6:0. chro