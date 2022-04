Blaufeldener Volkslauf

Der Blaufelder Volkslauf eröffnet am Sonntag, 10. April nach zweijähriger Corona-Zwangspause als erster Lauf die Saison in der Region Hohenlohe – und das auch noch ohne Einschränkungen. Für das Organisations-Team geht es nun in die heiße Phase. Alle sind sehr gespannt, wie viele Sportler dem Aufruf des TSV Blaufelden folgen werden. Mit Günter Seibold taucht schon jetzt ein absoluter Topläufer bei den Anmeldungen auf. Für folgende Kategorien können sich die Läufer online unter http://www.blaufelder-volkslauf.de zum Volkslauf noch bis 8. April anmelden: Bambinilauf (350 m, Beginn: 12.30 Uhr), Schülerläufe (350 m und 700 m, Beginn: 12.45 Uhr ) Jugendlauf (1400 m, Beginn: 13 Uhr), Jedermannslauf (5 km), Nordic-Walking (5 km) und Hauptlauf über 10 km, der auch als offizieller DLV-Wertungslauf gilt. Der Start für diese drei Läufe ist um 14.30 Uhr. Nachmeldungen sind am Lauftag ab 11 Uhr bis 30 Minuten vor den jeweiligen Läufen in der Mehrzweckhalle möglich. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr mit einem Weißwurstessen.

