Bitterer Abstieg aus der 2. Liga für Bad Mergentheim

Mitte August wurde endlich die Schach-Spielsaison 2019/21 beendet, indem die im Frühjahr 2020 wegen der Pandemie noch fehlenden beiden Runden jetzt im Juli und August 2021 nachgeholt wurden. Auf dem im Juni 2021 in Brombach durchgeführten Verbandstag entschied eine knappe Mehrheit von 30:29 dieses Vorgehen des Nachholens. Ob diese Entscheidung mehr Gerechtigkeit gebracht hat als ein Abbruch nach sieben Runden, wie es bei allen anderen Sportarten der Fall war,muss jeder selbst entscheiden. Fakt ist, dass in den Nachholrunden weit mehr als 50 Prozent der angesetzten Partien nicht gespielt wurden. Fakt ist auch, dass die Odenwaldvereine in dieser ungewöhnlichen Situation Höhen und auch Tiefen erlebt haben.

Die Schachfreunde Bad Mergentheim, das Flaggschiff des Bezirks, hatten sich in der 2. Bundesliga Ost eigentlich mit einem adäquaten starken Kader etabliert. Sie lagen vor der letzten Doppelrunde auf Rang sechs, mussten aber die beiden abschließenden Runden in München austragen. Gegen zwei Vertreter aus der bayerischen Landeshauptstadt, die jeweils mit acht Titelträgern bärenstark angetreten waren, mussten die Bad Mergentheimer zwei Niederlagen einstecken. Dabei kam die 0,5:7,5-Niederlage gegen den Münchener Traditionsverein SC 1836 nicht unerwartet, aber gegen den noch um Abstieg kämpfenden und letztlich doch gescheiterten SC Garching hätte man zu einem früheren Zeitpunkt nicht unbedingt mit 3:5 verloren, zumal in der Schluss-Doppelrunde mehrere starke Stammkräfte der ersatzgeschwächt angetretenen Kurstädter nicht zur Verfügung standen.

Am Ende stand dann für Bad Mergentheim doch der bittern Abstieg in die badische Oberliga. antreten müssen. Der Endstand im unteren Tabellenbereich lautete: 7. Bayern München II 6:12 Mannschaftspunkte (Klassenerhalt), 8. SF Bad Mergentheim 5:13, 9. SC Garching 4:14, 10. SC NT Nürnberg 4:14. Bester Einzelspieler im Kurstadtd-Achter war der litauische IM Valeriy Kazakowskiy mit 5,5 Zählern aus neun Partien.

In der Oberliga Baden schaffte der SC BG Buchen mit 8:12-Mannschaftspunkten (wie der SC Untergrombach und der SK Ettlingen, aber der schlechteren Brettpunktwertung) und dem siebten Tabellenplatz mit zwei kampflosen Abschlussniederlagen bei drei Absteigern (SC Emmendingen II, SF Sasbach und SC Dreiländereck) gerade so den Klassenerhalt. Die Buchener hatten das Glück, dass Emmendingen II das letzte Spiel auch kampflos verloren gab. Bester Akteur bei den Buchenern war IM Amadeus Eisenbeiser mit 4,5 Zählern aus 7 Partien.

In der Verbandsliga Nord waren mit SC BG Buchen II und SF Bad Mergentheim II zwei Vertreter des Bezirks an den Brettern. Auch hier hielt die Buchener „Zweite“ mit 7:11-Mannschaftspunkten und Platz acht gerade so die Liga und profitierte davon, dass aus der Oberliga drei südbadische Teams abgestiegen sind, sonst hätte es den bitteren Abstieg bedeutet.

Allerdings „erwischte“ es die Mergentheimer „Zweite“, die trotz eines kampflosen 8:0-Sieges in der Schlussrunde mit 6:12-Punkten den Gang in die Landesliga antreten muss. Die Vorentscheidung war wohl die äußerst ärgerliche 3,5:4,5-Heimniederlage in der vorletzten Runde gegen SF Karlsruhe II, die damit bei 8:10-Zählern Siebter wurden. Bei nur einem einzigen Unentschieden mehr – und das wäre in diesem spannenden Wettkampf mehrfach möglich gewesen - hätte die schluss-Konstellation umgekehrt gelautet und der Klassenerhalt wäre der Lohn gewesen. Mit 5 Zählern (aus 7 Partien) war Bezirksturnierleiter Klaus Kistner eifrigster Punktesammler für die Kurstädter, womit er einzel-Rangliste der Liga den tollen vierten Platz einnahm. Meister und Aufsteiger in die Oberliga wurden die SF Karlsruhe I.

Erfreulicherweise steigt aus der Landesliga Nord Staffel I der Mosbacher SC in die Verbandsliga Nord auf. Das Team dominierte das Zehnerfeld bei lediglich einem Mannschaftsremis fast nach Belieben. Mit Andre Mattern, Markus Schwab (4.-5.), Dr. Andreas Schnirch (7.), Christoph Kammere (8.) und Dr. Giampiero Adocchio (10) brachte man fünf Spieler in die Top-Ten-Liste der Liga.

Der SK Tauberbischofheim „hangelte“ sich mit Platz acht gerade so zum Klassenerhalt. Die Tauberbischofsheimer gaben den letzten Wettkampf kampflos ab, so dass der SC Neckargemünd aus eigener Kraft die Klasse hätte halten können. Er verlor aber 3:5 beim SC Viernheim III und belegte schließlich den Platz hinter Tauberbischofsheim.

In der Bereichsklasse Nord II waren gleich vier Bezirksvertreter im Rennen. Den guten dritten Platz belegte der dritte „Achter“ der SF Bad Mergentheim mit 12:6-Mannschaftszählern. Am Ende hatte man nur zwei Punkte weniger als der Meister und Aufsteiger SK Mühlhausen. Mit Sinan Kistner brachte das Team auch einen Spieler in die Top- Ten-Liste (geteilter 2. Platz mit Matthew Herbst vom SC Wiesloch/Baiertal).

Der SC Paimar rangiert nach einer knappen Abschlussniederlage auf Platz sechs im gesicherten Mittelfeld. Absteigen müssen dagegen der Mosbacher SC II (9. Platz mit 4:14) und der SK Buchen-Walldürn (10. Platz mit 1:15).

In der Bezirksklasse Heidelberg/Odenwald schaffte SC BG Buchen III mit 8:10-Mannschaftspunkten und Platz 8 den Klassenerhalt. Den verfehlte dagegen die SF Bad Mergentheim IV (1:17) als Schlusslicht.

In der Bezirksklasse Odenwald starteten nur vier Teams. Mit vier Zählern Vorsprung gewann der SC Paimar II sicher vor dem Mosbacher SC III und SF Bad Mergentheim V. Wer den möglichen Aufstieg in die Bezirksklasse Heidelberg/Odenwald wahrnimmt, entscheidet sich bis Ende August. Die „Top Ten“ führen hier Ulrich Fischer (SK Tauberbischofsheim) vor Uwe Zschommler und Torsten Klar (beide SC Paimar) – alle mit hundertprozentiger Punktausbeute – an.

In der Kreisklasse Odenwald wurde eine Runde der Saison - und darunter ist auch die Partie der beiden Tabellenführer gegeneinander – noch nicht gespielt . In der Tabelle liegt SC BG Buchen V verlustpunktfrei mit 10:0-Mannschaftspunkten vor den SF Bad Mergentheim VI (9:1) und dem Mosbacher SC V (7:3). In der Top-Ten-Liste führen Aaron Amann und Kai Elancev (beide BG Buchen) auf dem geteilten ersten Platz vor Jolie Youness (SF Bad Mergentheim).