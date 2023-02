Bis zum Ende spannend

TV Staufen – TSV Buchen 67:62

Buchen: Heydler, Hartmann, Saur, Oberhauser,. Heizmann, M. Linsler, L. Linsler, N. Linsler, Haas.

Buchens Oberligamannschaft schlug sich in dieser Partie trotz der langen Anfahrt nach Staufen zunächst recht gut. Vor allem die wichtigen Punkte von Topscorer Maximilian Linsler sorgten dafür, dass man zunächst dran blieb. Trotz guter Verteidigung schafften es die Staufener dennoch, immer wieder zu punkten, und sie gingen zum Ende des ersten Viertel knapp in Führung (22:18).

Zu Beginn des zweiten Viertels hatten die Grün-Weißen weiterhin Schwierigkeiten, die Punkte des Heimteams zu verhindern. Nach einem zwischenzeitlichen 12-Punkte- Rückstand kämpfte Buchen sich aber bis zur Pause wieder auf sechs Punkte heran (42:36).

Im dritten Viertel gingen die Gäste dann sogar in Führung. Staufen antwortete darauf mit einer deutlich härteren Defensive. Das Spiel wurde deshalb zusehends körperlicher.

In das Schlussviertel startete Staufen dann mit einem deutlichen 12:3-Lauf. Buchen gelang es nicht, die großen Center der Gegner unter dem Korb konsequent zu stoppen. So gelang es in den letzten Spielminuten nicht mehr, die Partie noch zu drehen, Am Ende musste man sich einer starken Staufener Mannschaft knapp geschlagen geben (67:62).

Der nächste Heimspieltag ist für Buchen am Samstag, 4. März. Gegen Lörrach will der TSV unbedingt einen Heimsieg einfahren. ag