BGC siegt zum Auftakt

Nach zwei Jahren Corona-Pause führte der BGC Bad Mergentheim wieder einen Landesliga-Spieltag im Bahnengolf zu Hause durch. Bei schönsten Sommerwetter waren aus Monrepos, Hechingen, Unterschneidheim, Ingelfingen und Remseck/Schwaigheim zu Gast. Pro Mannschaft durften fünf Spieler teilnehmen. Gespielt wurden vier Durchgänge. Nach der ersten Runde sah es für die Mannschaft des BGC Bad Mergentheim nicht schlecht aus. Sie lag mit einem Schlag mehr auf Platz zwei. Doch nach Durchgang zwei trat der Heimvorteil hervor. Sie belegte mit drei Schlägen vor Unterschneidheim den ersten Platz. Diesen Vorsprung baute sie bis zum Ende auf 13 Schlägen aus und holte den Tagessieg in der Liga. Bester Spieler war Martin Deeg, Unterschneidheim, mit 91 Schlägen. Patric Sprung, Bad Mergentheim, erreichte mit 97 Schlägen den zweiten Tagesplatz. Weiter geht es nun für die Mannschaft am 11./12. Juni in Hechingen.

