BGB ist jetzt Spitzenreiter

Nach einer über dreimonatigen Pause werden die Mannschaftskämpfe des Badischen Schachverbandes im März jetzt fortgesetzt. Die im Dezember, Januar und Februar ausgefallenen Spieltage werden von Mai bis Juli nachgeholt. Der Schachclub BG Buchen gastierte in der Oberliga Baden beim SC Untergrombach und übernahm nach einem lange Zeit auf Augenhöhe stattfindenden Wettkampf mit einem 5:3-Erfolg und 8:0-Mannschaftspunkten die Tabellenführung in dem elfköpfigen Teilnehmerfeld.

Dabei kam ihm allerdings zugute, dass der hohe Meisterschaftsfavorit und Zweitligaabsteiger Sfr Bad Mergentheim spielfrei hatte, der mit 6:0-Zählern in Lauerstellung liegt und in der nächsten Runde – hier sind die Buchener dann am 20. März spielfrei – die Tabellenspitze wieder an sich reißen kann.

Nach etwa zwei Stunden Spielzeit stand die Begegnung nach drei unspektakulären Remisen ausgeglichen 1,5:1,5: GM Mihajlo Stojanovic (gegen GM Davor Rogic) am Spitzenbrett, IM Etienne Mensch an Brett 4 (gegen FM Bernd Schneider) und FM Arndt Miltner an Brett 5 (gegen FM Jochen Kountz) hatten die Friedenspfeife geraucht. Zwischen der vierten und fünften Spielstunde fielen dann aber endlich Entscheidungen: Zwar verlor an Brett 8 Ersatzmann Karlheinz Eisenbeiser gegen das Untergrombacher Nachwuchstalent Pascal Nied verdient, aber IM Amadeus Eisenbeiser (an Brett 3 gegen den IM-Kollegen Heinz Fuchs) und FM Matthias Becker (an Brett 6 gegen den routinierten FM Dr. Joachim Sieglen) holten nach überzeugenden Leistungen volle Punkte und brachten die Odenwälder in Führung.

Meisterhaft behandelt

Es liefen nun noch zwei Partien und der Gästesieg war noch nicht endgültig sicher. An Brett 2 zeigte IM Henryk Dobosz seine Klasse, indem er das Turmendspiel mit einem weniger Bauern unentschieden hielt. Er konnte in eine theoretische Remisstellung einlenken, obwohl er an einer Stelle seinem Gegner FM Dr. Vladimir Podat fehlerhaft die Möglichkeit bot zu gewinnen, doch der Gegner übersah diese Chance.

Mittlerweile hatte FM Gerhard Junesch (an Brett 7 gegen Markus Krieger) eine Gewinnstellung erreicht, nachdem er mit großer Sicherheit seine komplizierte Stellung meisterhaft behandelte und den vollen Punkt zum letztendlichen deutlichen 5:3-Erfolg einfuhr . eb