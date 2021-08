Beuchert im Soll

Ausdauerathlet Julian Beuchert vom LAZ Mosbach/Elztal bereitet sich im Höhentrainingslager in Obergurgl auf seinen ersten Wettkampf über die 100-Kilometer-Distanz, Anfang September, vor. Am ersten Wochenende des Trainingslagers absolvierte Beuchert mit dem Halbmarathon von Prad einen Testwettkampf im Rahmen des Trainingslagers. Am Stilfser Joch ging es über 21 Kilometer auf die Passhöhe von 2800m hinauf. Insgesamt mussten bei der Halbmarathondistanz 2.000 Höhenmeter überwunden werden.

Aufgrund der hohen Trainingsbelastungen in den Tagen zuvor fand Beuchert zunächst nur schwer in den Wettkampf. Nach und nach kam der Mosbacher immer besser ins Rennen und machte Platz um Platz gut. Am Ende belegte er in 2:11 Stunden hinter Konstantin Wedel den zweiten Platz. laz