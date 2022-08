Bestzeit zum Saisonhöhepunkt

Lia-Luisa Markert von der LG Hohenlohe1. FC Igersheim, die aktuell wegen ihres Studiums ihren Lebensmittelpunkt in die USA verlegt hat, startete bei den Deutschen U23-Lei chtathletik-Meisterschaften in Wattenscheid. Sie gehört noch der Klasse U20 an, somit verbleiben ihr noch 3 Jahre für Starts in der Klasse U23.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf Grund der Meldeliste war eine vordere Platzierung nicht zu erwarten. So stand das Sammeln von Erfahrung im Vordergrund. Der Rennplan sah vor, zügig, aber nicht zu schnell loszulaufen.

Bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Altersklasse U23 lief Lia-Luisa Merkert (Startnummer 603) von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim über die 3000 Meter Hindernis in in 11:25,38 Minuten eine neue persönliche Bestzeit. © KJ Peter

Bei hohen Temperaturen ging das Feld auf die siebeneinhalb Runden. Das Tempo von 3:50 Minuten für die ersten 1000 Meter wurde gut erreicht. Nach zwei Runden war Markert im Rennen angekommen und von da an lief alles nach Plan.

Mehr zum Thema Sternschnuppen Kometenschauer über Schwetzingen und Region: Höhepunkt der Perseiden Mehr erfahren DFB-Pokal Frankfurt folgt Werder und Union in die zweite Runde Mehr erfahren

Rechtzeitig verschaffte sie sich immer freien Blick auf die Hindernisse und den Wassergraben und sparte so viel Zeit und Kraft. Auf der Zielgeraden konnte sie noch einmal Beschleunigen und erreichte das Ziel in einer Zeit von 11:25,38 Minuten. Damit erzielte Lia-Luisa Markert zum Saisonhöhepunkt eine neue persönliche Bestzeit.

Nach einem kurzen Urlaub geht es für sie wieder in die USA. Mitte August steht dort in ein Trainingslager auf dem Programm und ab Ende August beginnen die Läufe der Cross- Country-Saison. hl