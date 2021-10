Bester Verein in den Jugendklassen

Der Box-Klub Bad Mergentheim wurde bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft der Jugendklassen in Karlsruhe in der Gesamtwertung Erster und gewann den Pokal als bester Box-Verein 2021.

Einzel-Meistertitel gewannen: Maxim Kovalski (Gewichtsklasse bis 34 Kilogramm), Eduard Noskow (46 kg) und Akkhab Dukaev (75 kg). Den dritten Platz erreichte außerdem Kevin Martaler (66 kg). Aktuell bereiten sich die Boxer auf den nächsten Wettkampf in der Knorr-Fit-Arena in Bad Mergentheim vor, der am 6. November stattfindet. kfa