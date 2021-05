Bester in der Offensive

Die easyCredit-BBL hat vor Beginn der Playoffs traditionell Preise für „Bestleistungen“ vergeben. Most Valuable Player (MVP) der Saison 2020/21: Jaleen Smith, Point Guard der MHP Riesen Ludwigsburg. Auf Platz zwei landete hier Trae bell-Haynes (Hakro merlins Crailsheim).

Bester Offensivspieler: Trae Bell-Haynes, Point Guard bei den Hakro Merlins Crailsheim. Der Kanadier beendete die Saison ligaweit als viertbester Scorer und bester Vorlagengeber. In 34 Spielen legte Bell-Haynes in durchschnittlich 27 Minuten 16,8 Zähler, knapp vier Rebounds und 7,2 Assists pro Spiel auf. Unvergessen bleibt sein Auftritt am 15. Spieltag in München, als er seine Merlins mit 31 Punkten, elf Assists und dem Gamewinner zum ersten Sieg gegen die Bayern trug.

Bester Verteidiger: Yorman Polas Bartolo, Small Forward bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Bester Vorlagengeber: Trae Bell-Haynes (Hakro merlins Crailsheim). Bester Rebounder: David Kravish (Brose Bamberg).

Effektivster Spieler national: John Bryant, Center bei den JobStairs Gießen 46ers.

Effektivster Spieler international: David Kravish, Center bei Brose Bamberg.

Bester deutsche Nachwuchsspieler: Justus Hollatz (Hamburg Towers). Trainer des Jahres: John Patrick (MHP Riesen Ludwigsburg) erhält diese Auszeichnung bereits zum dritten Mal. Auf Platz zwei wurde Tuomas Iisalo (Hakro Merlins Crailsheim) gewählt. bbl

