Bereit, sich zu duellieren

In der Wörthalle Tauberbischofsheim findet am Samstag, 9. April, organisiert durch die Main-Neckar-Turnerjugend, wieder ein Wettkampf statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es kommen die Vereine Tauberbischofsheim, Wertheim, Neckarelz, Königshofen, Rippberg und Neunkirchen zusammen und turnen gegeneinander. Der Frühjahrswettkampf ist in Unterstufe und Oberstufe aufgeteilt. Diese Aufteilung ermöglicht es, dass auch Vereine an einem Wettkampf teilnehmen können die etwa nur einmal die Woche trainieren oder sonst nicht wettkampforientiert trainieren, trotzdem Wettkampfluft schnuppern möchten.

Es wurden 20 Teams in der Oberstufe, zwölf Mannschaften in der Unterstufe sowie zwei Einzelturnerinnen ebenfalls in der Unterstufe gemeldet. Eine Mannschaft besteht aus maximal fünf Turnerinnen, wovon die drei besten geturnten Übungen in die Endwertung miteinfließen. Geturnt wird an den vier Wettkampfgeräten in olympischer Reihenfolge: Barren/Reck, Balken, Boden, Sprung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für die Mannschaften WK 12/13, WK 14/15, WK 16/17 und 14+ beginnt der Wettkampf am Vormittag um 9 Uhr mit dem Einturnen, Wettkampfbeginn wird 10 Uhr sein. Der Wettkampf für die jüngeren Turnerinnen (WK 6/7, WK 8/9, WK 10/11) beginnt um 12 Uhr das Einturnen und Wettkampfbeginn wird um 13 Uhr sein.