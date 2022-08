Bereit für den Titelkampf

Laurin Heinrich aus Kürnach bei Würzburg verteidigte am Lausitzring seine Führung im Porsche-Carrera-Cup Deutschland und startet nun als Zweiter der Gesamtwertung in die letzten drei Rennen im Porsche-Mobil1-Supercup

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit einer Ausbeute von 23 Punkten aus den beiden Läufen des Porsche Carrera Cup Deutschland am Lausitzring hat der junge Rennfahrer seine Führung in der Gesamtwertung des Championats verteidigt. Unter schwierigen Bedingungen bei regennasser Strecke lag er im ersten Lauf sogar kurzzeitig in Führung, als ihm ein Konkurrent bei einem Bremsmanöver ins Heck seines Porsche 911 GT3 Cup rutschte und ihn in einen Dreher zwang, so dass am Ende nur der neunte Platz im 100. Rennen für Huber Racing herauskam.

Im zweiten Lauf am nächsten Tag kämpfte sich Laurin Heinrich vom siebten Startplatz bis auf den dritten Rang nach vorne. Mit einem Vorsprung von 26 Punkten geht er mit guten Aussichten in die beiden letzten Veranstaltungen des Carrera Cup Deutschland auf dem Sachsenring und dem Hockenheimring.

Mehr zum Thema Formel 1 Das muss man zum Großen Preis von Belgien wissen Mehr erfahren Großer Preis von Belgien Wohnzimmer-Werbetour: Schumacher fährt um Formel-1-Zukunft Mehr erfahren Motorsport Erster Podiumsplatz für Valentin Kluss Mehr erfahren

Zuvor stehen jedoch die drei letzten Rennen des Porsche Mobil1 Supercup im Rahmen der Formel 1 auf dem Programm. Jetzt am Wochenende steht Spa-Francorchamps auf dem Programm, danach stehen jeweils eine Woche später Zandvoort und Monza an.

Große Herausforderung

Laurin Heinrich liegt in der Gesamtwertung des Supercups nur vier Punkte hinter dem führenden Dylan Pereira auf dem zweiten Rang und geht zuversichtlich in die Finalrennen: „Spa ist als Hochgeschwindigkeitsstrecke immer eine große Herausforderung; der Ardennenkurs liegt mir jedoch besonders. In Zandvoort konnte ich vor einem Jahr meinen ersten Sieg im Porsche Mobil1 Supercup feiern; vor den ausverkauften Tribünen ist die Atmosphäre beim Heim-Grand Prix von Max Verstappen natürlich ziemlich einzigartig. Und Monza kenne ich inzwischen wirklich gut, dort bilden die zigtausend Ferrari-Tifosi ebenfalls eine grandiose Kulisse. Ich freue mich auf den Endspurt im Supercup und fühle mich bereit für den Titelkampf.“ pms