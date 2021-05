Bell-Haynes überragt alle

Crailsheim – FC Bayern 96:82 (32:19, 22:16, 18:21, 24:26)

Crailsheim: Bell-Haynes (34), Stuckey (5), A. Kovacevic, Lasisi (20), Bleck (10), Caisin (1), Radosavljevic (5), McNeace (12), D. Kovacevic, Jones (10).

Crailsheims Bell-Haynes ist bester Offensiv-Spieler der Saison. © Reinhard

Es war das erste BBL-Playoff-Heimspiel in der 35-jährigen Vereinsgeschichte der Crailsheim Merlins – und was für eines: Kein geringerer als der FC Bayern Basketball war zu Gast in der Arena Hohenlohe, und der reiste zudem mit einem 2:0-Vorsprung in der Serie an. Macht nichts! Crailsheim schaffte die Überraschung und gewann das dritte Spiel mit 96:82. Bell-Haynes stellte mit 34 Punkten ein neues BBL-High auf. Trae Bell-Haynes wurde vor Beginn zum Offensivspieler des Jahres gekürt und erhielt seinen Pokal.

„In dieser Zeit des Jahres, in der es am meisten zählt, musst du brennen, um die Serie am Leben zu halten oder du fährst nach Hause. In den letzten beiden Spielen haben wir bewiesen, dass wir hier sind, um uns zu messen. Wir machen das Spiel für Spiel. Es war natürlich ein großer Sieg, auf den ich stolz bin, aber es ist trotzdem nur ein Sieg. Jetzt liegt unser Fokus auf dem nächsten Spiel“, sagte Crailsheims Trainer Tuomas Iisalo

Der frisch gekürte „Offensive-Player of the Year“ Bell-Haynes spielte sich förmlich in einen Rausch, seine Zähler neun und zehn sorgten nach sieben Spielminuten zum 21:9. Mit einem zweistelligen Vorsprung ging es in den zweiten Spielabschnitt. Dort rollten die Crailsheimer, nach anfänglichen Schwierigkeiten, weiter über die Bayern hinweg. Mit einer unfassbaren 54:35-Führung endete die erste Hälfte.

Bayern erwischte denn besseren Start in den zweiten Durchgang. Gist verkürzte nach 23 Minuten aus der Mitteldistanz zum 45:56, nun zog Tuomas Iisalo seine frühe erste Auszeit. Jetzt waren die Merlins wieder zielstrebiger im Angriff und zogen das Momentum auf ihre Seite Mit 72:56 ging es in die letzten zehn Minuten des Abends.

Schon heute geht es weiter

Auch in diesen versuchten die Bayern, ihre schon so oft bewiesenen Comeback-Qualitäten auf das Parkett zu bringen. Die Merlins spielten aber weiter souverän und mit der nötigen Aggressivität beim Zug zum Korb, um den zweistelligen Vorsprung aufrecht zu erhalten. Bell-Haynes‘ Dreier brachte das 87:73, im Anschluss sorgte er mit einem And-one für weitere drei Zähler und die Vorentscheidung. Es waren seine Punkte 30, 31 und 32, damit stellte er ein neues BBL-High auf. Beim 96:82-Erfolg erzielte er 34 Punkte und legte neun Assists auf, doch es stand einmal mehr das Team im Vordergrund. Die Merlins Crailsheim waren von Minute eins an hellwach und keine einzige Sekunde des Spiels in Rückstand. Damit holten sie sich den ersten Sieg in der Playoff-Serie gegen den FC Bayern Basketball.

Nun bleiben knapp 48 Stunden Zeit zum Durchatmen. Bereits heute, Diensta,g steigt dann Spiel vier des Viertelfinals. Tipoff in der Arena Hohenlohe ist um 20.30 Uhr. cd