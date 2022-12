Bei den Merlins hagelt es Körbe zum Fest

Es ist wieder so weit: Das Weihnachtsspiel der Hakro Merlins Crailsheim findet heute um 19 Uhr statt. Die Zauberer empfangen den stark aufspielenden Aufsteiger Rostock Seawolves. Es wird das erste Aufeinandertreffen zwischen den Hohenlohern und den Hansestädtern. Rostock spielt aktuell seine Premierensaison in der easyCredit BBL und in dieser überzeugten und überraschten sie direkt zu Beginn.

