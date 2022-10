Bei Bayern was zu feiern?

Grund für gute Laune hatten die Fans der Hakro Merlins Crailsheim am Mittwoch. Dort bezwangen die Zauberer die Rumänen aus Voluntari 76:61 und feierten den ersten Saisonsieg auf internationalem Parkett. Diesen Schwung wollen die Merlins mit in die Bundesliga nehmen, die Aufgabe könnte jedoch kaum schwerer sein. Vizemeister n FC Bayern Basketball wartet am Sonntag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Münchener erwischten ihrerseits einen gemischten Saisonstart. Im Pokal-Achtelfinale schalteten sie Bamberg aus, in der BBL starteten sie mit Siegen über Ulm, Frankfurt und Chemnitz. Zuletzt kassierten sie jedoch gegen Hamburg ihre erste Saisonniederlage. Weniger erfolgreich sieht es in der Euroleague aus. Dort stehen die Münchner im Keller.

Das Münchener Starensemble wurde vor dieser Saison vor allem auf den deutschen Positionen namhaft verstärkt. Der dreimalige deutsche Meister Elias Harris sowie der NBA-erfahrene Isaac Bonga kamen jedoch bislang bei den Münchenern noch nicht zum Einsatz. Anders sieht es bei Niklas Wimberg (Neuzugang aus Chemnitz) aus. Der Forward gab seinem Klub sowohl auf nationalem Parkett wie auch in der Euroleague wichtige Minuten und verleitet dem Kader weitere Tiefe. Genau wie Paul Zipser, er kommt nach immer stärker in Form.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Basketball Merlins stehen international unter Zugzwang Mehr erfahren Basketball Der Knoten ist geplatzt Mehr erfahren Basketball Merlins erneut ohne echte Siegchance Mehr erfahren

Am Sonntag gehen die Hausherren als klarer Favorit aufs Feld. Auch weil bei den Merlins die Personalsituation weiter überschaubar ist. René Kindzeka ist nach Problemen am Sprunggelenk fraglich, Maurice Stuckey wurde am Freitag wieder negativ getestet, wird aber noch nicht eingesetzt. Auch Sebastian Gleim wird dem Team voraussichtlich noch fehlen. „Bayern München ist ein extrem physisches Team und tief besetzt. Ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft, Staff, und unseren Verein, wie wir die Covid-Ausfälle von Moe und mir und die Verletzung von René am Mittwoch gemanagt haben“, so der Headcoach.

Der direkte Vergleich spricht klar für die Bayern, doch in den vergangenen zwei Jahren überraschten die Zauberer dreimal. Ganze acht Mal stand man sich seit Januar 2021 gegenüber, neben dem ersten Playoff-Sieg der Merlins (96:82) setzten sie sich im Dezember 2021 vor heimischer Kulisse (77:68) sowie beim „Golden Moment“ am 35. Geburtstag der Vereinsgeschichte im Audi Dome (103:105 nach Verlängerung) durch.

Sprungball in der Landeshauptstadt ist am Sonntag um 15 Uhr, MagentaSport überträgt die Partie mit 15-minütigem Vorlauf live.