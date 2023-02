Beeindruckende Bilanz

Tim Gromov und Kevin Gedeon, die beiden jugendlichen Turnierspieler der Badmintonabteilung des TV Bad Mergentheim, präsentierten bei zahlreichen Turnieren im Raum Süddeutschland mit beeindruckenden Ergebnissen. Dabei trafen sie regelmäßig auf hochklassige Gegner aus ganz Deutschland.

Tim Gromov startete mit dem ersten Platz bei seinem Heimturnier in Bad Mergentheim in die Saison. Außerdem belegte er den zweiten Rang in Ochsenfurt, wo er sogar eine Altersklasse höher startete, und in Heilbronn beim E-Turnier. Mit seinem neuen Doppelpartner Kevin Gedeon erreichte er den bemerkenswerten zweiten Platz in der Altersklasse U17 beim D-Turnier in Kleiningersheim.

Auch Kevin Gedeon glänzte bei seinem Heimturnier und wurde bei der U17 Dritter. Diesen Platz belegte er auch in Heilbronn. Iin Ochsenfurt wurde er Fünfter. mktb