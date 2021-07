Beckstein hat in der Oberliga sehr gut mitgehalten

Gleich zweimal in der vergangenen Woche musste die Mannschaft Becksteiner Herren-60-Tennismannschaft in der Oberliga auflaufen. Die Partie gegen den Tabellenersten TC Neureut war auf Wunsch des Gegners auf einen Wochentag verlegt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf den Positionen 1 bis 3 war für die Becksteiner nichts zu holen. Im Spitzenspiel hatte Heinz Döring das Nachsehen (4:6, 2:6), Thomas Rist musste auch die Überlegenheit des Gegners anerkennen (6:7, 2:6), ebenso wie Hermann Heisler beim 4:6, 6:7. Erst auf Position 4 und 5 hielten Klaus März (6:0, 6:3) und Hans-Jürgen Heisler (4:6, 6:3, 10:7) dagegen. Karlheinz Zegowitz wiederum spielte nur 4:6, 0:6 zum 2:4 Zwischenstand. So zurückliegend schien sich dennoch in den Doppel-Spielen eine kleine Sensation anzubahnen: Alle drei Becksteiner Doppelpaarungen gewannen den ersten Satz und nachdem das Doppel März/Hermann Heisler 6:4, 0:6 und 10:6 gewonnen hatte und Manfred Pers/Reinhard Vollmer mit 7:6 und 6:1 mit Neureut gleichzogen, war das Einserdoppel nichts für schwache Nerven. 5:7, 6:1 und ein hauchdünn verlorener Match-Tiebreak (8:10) besiegelten aber dann doch die 4:5-Niederlage gegen den Titelaspiranten.

Im letzten Spiel der Saison trat die Mannschaft die Reise nach Pforzheim zum 1. TC an. Diesmal waren die Gegner einfacher zu bespielen, so dass nach den Einzelspielen mit 5:1 der Sieg für die Becksteiner bereits fest stand. Es spielten Heinz Döring 6:2, 6:0, Thomas Rist 6:3, 6:3, Armin Schäffner 6:4, 6:3, Klaus März 6:1, 6:1 und Karlheinz Zegowitz 2:6, 2:6. Auch die Matchpunkte aus den Doppelpartien gingen an den TC Beckstein. Döring/Rist spielten 6:3 und 6:4, März/Heisler 6:3, 6:1 und Zegowitz/Reinhard Vollmer 7:5, 3:6 und 10:3. Am Ende stand somit ein klarer 8:1-Sieg kaze