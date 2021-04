Ball bestens bewegt

Crailsheim – Vechta 98:81 (25:15/ 20:22/25:27/28:17)

AdUnit urban-intext1

Crailsheim: Bell-Haynes (7), Stuckey (11), Hilliard IV. (13), Lasisi (9), Bleck (10), Haley Jr. (9), Radosavljevic (9), McNeace (8), Jones (22).

Jeremy Jones war Crailsheims bester Werfer beim 98:81-Heimsieg. © Reinhard

Playoff-Teilnehmer Crailsheim Merlins hat das Basketball-BundeligaHeimspiel gegen Schlusslicht Vechta standesgemäß für sich entscheiden. Mit dem Spiel begann der Saisonschlussspurt der Hauptrunde in der easyCredit BBL. In den nächsten zwei Wochen finden die restlichen fünf Partien der Zauberer statt, bevor die reguläre Saison am 9. Mai in Bamberg endet. Die Reise der Crailsheimer ist dann jedoch noch nicht vorbei, die erste Playoff-Teilnahme wartet auf die Jungs von Tuomas Iisalo.

„Wir haben mit viel Fokus angefangen und aufgehört. Dazwischen gab es schwierige Phasen, wobei es Vechta da auch gut gemacht hat. Der absolute Schlüssel heute war unsere Ballbewegung gegen die verschiedenen Verteidigungen Vechtas. In diesem Bereich war es unsere beste Saisonleistung. Außerdem waren wir in den entscheidenden Momenten in der Lage, die defensive Intensität zu erhöhen und Vechta zu stoppen, was für uns zu Punkten im Schnellangriff geführt hat.“

AdUnit urban-intext2

In der Verteidigung agierten die Zauberer von Beginn an hellwach. Allen voran Moe Stuckey zeigte sich als aggressiver Verteidiger und provozierte zwei Gäste-Turnover innerhalb von zwei Minuten. Mit 25:15 endete der erste Spielabschnitt. 45:37 stand es zur Pause.

Vechta geht sogar in Führung

Die zweite Hälfte startete dann jedoch nicht nach den Vorstellungen der Hohenloher. Mit dem Vier-Punkte-Spiel von Herkenhoff gingen Vechte zum ersten Mal in Führung (45:48, 23.). Nun ging es Schlag auf Schlag: während bei den Gästen allen voran Herkenhoff seine Qualitäten von der Dreierlinie ausspielte, sorgten „die Zauberer“ mit zwei Alley-oop-Dunks von McNeace (Assists Hilliard) für die Highlights und dem erneuten Führungswechsel (55:54, 25.). Der Höhepunkt des Spiels folgte mit der letzten Aktion im dritten Spielabschnitt: Jermaine Haley hatte beim letzten Angriff die Uhr im Blick, drückte von der Mittellinie ab und verwandelte den letzten Wurf des dritten Viertels mit der Sirene. Nach dem spektakulären Treffer ging es mit 70:64 in die letzten zehn Minuten.

AdUnit urban-intext3

Und diese begangen ebenfalls mit einem Dreier, diesmal war Moe Stuckey erfolgreich. Der Shooting Guard blieb wenig später auch von der Freiwurflinie fehlerfrei und erhöhte auf 78:66. Die Crailsheimer steigerten sich weiter, ließen kaum noch einfache Punkte zu und zeigten sich im Angriff effektiv. Vier Minuten vor dem Ende wurde es erneut spektakulär: Hilliard bediente McNeace, der zielstrebig den Korb avisierte und mit einem krachenden Dunking mit Foul abschloss. Den Schlusspunkt setzte der Kanadier Bell-Haynes, der das 98:81 erzielte und damit den 21. Saisonsieg der Crailsheimer perfekt machte. anu

AdUnit urban-intext4