Bahnrekord für Leber

Nach den Erfolgen aus den Vorwochen packten die Kegler der ersten Mannschaft vom SKC Markelsheim im Heimspiel gegen die SG Feuerbach/Nord sogar noch einmal eine Schippe drauf. Der verdiente 7:1 (3421:3266) Sieg markierte nicht nur die Mannschaftssaisonbestleistung, sondern auch eine wahre Sternstunde im Markelsheimer Kegelsport mit einigen weiteren Rekorden.

Gut in Schwung kamen bereits Heiko Leber und Torsten Hefner zum Auftakt. Leber bekam den stärksten Gast vorgesetzt und musste sich bis zum letzten Schub behaupten. Ein 2:2 (575:572) sollte ihm in der Endabrechnung allerdings reichen, da er mit drei Hölzern buchstäblich eine Zehenlänge voraus war. Auch Torsten Hefner musste zwei Sätze abgeben. Er hatte sich im mittleren Teil seines Einsatzes aber ein etwas komfortableres Polster herausgespielt. Ein enger Schlagabtausch entwickelte sich in der Mittelpaarung ebenso zwischen Dirk Marquardt und Daniel Mayr. Hier lag am Ende der Vorteil bei den Gästen. Angesichts des Spielverlaufs im Duell zwischen Helmut Freymüller und Manuel Lerch war der Punkteverlust allerdings zu verschmerzen. Freymüller sicherte sich einen 3:1 (529:519) Erfolg.

Mit einem Einzelergebnis von 647 Hölzern gelang Timo Leber ein neuer Markelsheimer Bahnrekord. © Neft

Dann betrat Timo Leber die Bahn und die Rekordjagd begann. Nach vier absolvierten Bahnen stand mit einem Einzelergebnis von 647 Hölzern nicht weniger als seine persönliche Bestleistung, der vereinsinterne Einzelrekord und gleichzeitig auch der Bahnrekord der Spielstätte auf der Anzeigetafel. Christian Freymüller steuerte auch den letzten zu verteilenden Mannschaftspunkt bei.

Einen nicht ganz alltäglichen Spielverlauf nahm auch das Lokalderby der gemischten Mannschaft gegen den TV Niederstetten. Der SKC schaffte hierbei das „Kunststück“, fünf von sechs Einzelspielen zu verlieren und trotzdem als Mannschaft ganze 74 Hölzer mehr als der Gegner zum Fallen zu bringen. Freileich nutzten die dafür erhaltenen zwei Zusatzpunkte nichts, und das Match ging 3:5 (3047:2973) verloren. Grund zur Freude hatten die Gastgeber dennoch aufgrund der persönlichen Bestleistung von Stefanie Freymüller mit 559 Hölzern. JN