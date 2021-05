Außenseiter Würzburg

Die Bundesliga-Wasserballer des SV Würzburg 05 empfangen am morgigen Samstag, 8. Mai, den SSV Esslingen in der Relegation der Wasserball-Bundesliga. Der Sieger der Relegation, die im Modus Best-of-Three ausgetragen wird, spielt im weiteren Saisonverlauf um die Plätze 5 bis 8, der Verlierer um die Plätze 9 bis 13.

Die Mannschaft des Trainerduos Matthias Försch und Iñaki Urkiaga qualifizierte sich durch den zweiten Platz in ihrer Vorrundengruppe C für die Relegation. Der Einzug in die Top 8 der Bundesliga wäre der größte Erfolg für die Nullfünfer seit zehn Jahren. Mit dem SSV Esslingen wartet aber ein vermeintlich übermächtiger Gegner. „Wir wollen uns natürlich so gut wie möglich verkaufen, aber Esslingen geht als haushoher Favorit in die Relegation“, ordnet Matthias Försch denn auch das Duell mit den Schwaben ein und übt sich in Realismus: „Alles andere als zwei klare Niederlagen wäre eine dicke Überraschung. Wir werden aber alles geben und versuchen den Favoriten etwas zu ärgern.“

Der SSV Esslingen, trainiert vom 307-fachen Nationalspieler und ehemaligen Olympiateilnehmer Heiko Nossek, spielt seit Jahren in der Bundesliga um die Topplätze. In der laufenden Saison wollte der SSV in die Top 4 einziehen, scheiterte letztlich aber in der Vorrundengruppe am ASC Duisburg. Das Würzburger Trainerteam hofft indes, dass das Team an die guten Leistungen der Vorrunde anknüpfen. Urkiaga bezeichnet die Partien gegen Esslingen als „Training unter Wettkampfbedingungen“.

Das zweite Spiel in Esslingen ist für den 15. Mai geplant. svw

