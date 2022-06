Ausbalancierte Kometen

Die Schwäbisch Hall Unicorns empfangen am heutigen Samstag, 18. Juni, um 17 Uhr die Allgäu Comets zum Punktspiel in der American-Football-Bundesliga.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei Überraschungen

Die Gäste sind mit zwei Überraschungen in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Zum Saisonauftakt unterlagen die GFL-erfahrenen Kemptener zu Hause unerwartet den Aufsteigern aus Straubing knapp mit 42:43. Am vergangenen Wochenende besiegten sie hingegen die ifm Razorbacks Ravensburg ebenfalls auf dem heimischen Platz unerwartet sehr deutlich mit 48:20. Beobachter der GFL-Süd rieben sich die Augen, denn mit beiden Ergebnissen war im Vorfeld so nicht zu rechnen.

Nun treten die Kometen zu ihrem ersten Auswärtsspiel in diesem Jahr in Schwäbisch Hall an. Unicorns-Headcoach Jordan Neuman erwartet einen im Angriff sehr ausgeglichenen Gegner: „Zwischen Pass- und Laufspiel sind die Comets sehr ausbalanciert. Es gibt da nichts, was ihnen besser oder schlechter liegt. Sie können sowohl über die Luft als auch am Boden gefährlich werden.“

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel American Football Start mit Heimspiel Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel American Football Weniger Rundenspiele Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel American Football Das Ziel: Erneut ungeschlagen ins Viertelfinale Mehr erfahren

Die Unicorns werden am Samstag weiter auf die verletzten Joshua Haas, Luis Bach und Mitch Fettig verzichten müssen. Außerdem fehlen Cody Pastorino und Daniel Bartmann aus persönlichen Gründen. Nach zwei Wochen Pause wird aber Moritz Böhringer wieder im Haller Aufgebot stehen.

Durch Siege gegen Saarbrücken, Ravensburg und Straubing stehen die Haller ungeschlagen an der Tabellenspitze in der SharkWater-GFL-Süd. Gegen Kempten will man die Weste weiß behalten, muss aber auch schon die schwere Aufgabe eine Woche später im Auge behalten. Dann geht es ebenfalls im Optima-Sportpark im CEFL-Bowl gegen die Parma Panthers aus Italien. axst