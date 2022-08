Aufstiegsrelegation im Blick

Aktuell befindet sich das American Football-Team der Silverbacks Walldürn in der Kreisoberliga Baden-Württemberg auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Chancen stehen gut, dass die Silverbacks um die Aufstiegs-Relegation spielen dürfen. Doch bis dort hin steht noch ein weiteres Spiel der reguläre Saison auf dem Plan.

Am Samstag, 13. August, begrüßen die Walldürner auf dem Sportgelände der Eintracht Walldürn in Walldürn-Süd die Crailsheim Pretorians zum letzten offiziellen Heimspiel, sowie dem letzten Spiel der regulären Saison 2022. Bei dem ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams erspielten die Walldürner Silverbacks einen 33:20-Auswärtssieg und haben nun das Ziel, einen weiteren Sieg einzufahren, was die Crailsheimer selbstverständlich zu verhindern versuchen. Es wird also eine spannende Partie werden, bei der sich das heimische Team über die Unterstützung der Fans freuen würde.

Noch mehr geboten

Neben Football ist an diesem Spieltag in Walldürn noch mehr geboten, denn die Spielplatzpiraten setzen ihre Segel auf dem Eintracht-Gelände in Walldürn-Süd und versorgen die kleinen Gäste mit Spiel und Spaß. Dafür stellen sie einen Spielwagen parat, an dem sich die Kinder austoben können. Der Eintritt für Kinder bis zwölf Jahre ist frei.

Kickoff bei diesem letzten Heimspiel der Silverbacks Walldürn ist am Samstag um 15 Uhr. Einlass ab 14 Uhr. ds