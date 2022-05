Auf einem hohen Niveau

In der Sporthalle am Wört in Tauberbischofsheim findet am Samstag, 14. Mai, ein Liga-Wettkampf der Bezirksklasse des Badischen Turnerbundes statt. Dies wird die zweite Begegnung in der diesjährigen Liga-Runde sein.

Der TSV Tauberbischofsheim ist Ausrichter dieses Wettkampfes, denn die Turnerinnen von Tauberbischofsheim sind mit einer Mannschaft ein Teil der Bezirksklasse. Die Vereine Weinheim, Seckenheim und Mosbach werden ebenso mit jeweils einer Mannschaft an den Start gehen. Das Einturnen beginnt um 12 Uhr, der Wettkampf startet um 13Uhr.

Der TSV Tauberbischofsheim, als Ausrichter dieses Wettkampfes, freut sich über zahlreiche Zuschauer, die am Samstag in die Halle kommen und hohes turnerisches Niveau verfolgen möchten. Der Eintritt ist frei.

