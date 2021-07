Auf die Herrenmannschaft ist Verlass

Neben deutlichen Niederlagen gegen die jeweiligen Tabellenführer gab es am vergangenen Wochenende auch wieder Siege für die Spielerinnen und Spieler des TSC Gelb-Blau Wertheim. Besonders auf die Herrenmannschaft kann sich der TSC wieder verlassen.

Bei den Jugendmannschaften zeigte die U10 erneut Willensstärke und holte beim TSV Tauberbischofsheim ein sehr gutes Unentschieden.

Sportlich ohne Chance war die weibliche U15 gegen den Tabellenführer TC Schwarz-Gelb Heidelberg. Auch die gemischte Mannschaft der U15 unterlag in ihrer Begegnung gegen den TSV Tauberbischofsheim.

Bei den Seniorenmannschaften kamen nun endlich auch die Herren 50 zu ihrem ersten Medenspieleinsatz, und zwar beim TC Rot-Weiß Osterburken. Hier mussten sie gleich gegen den souveränen Tabellenführer der 2. Bezirksklasse antreten, nachdem ihre vorherigen Begegnungen entweder ganz abgesagt oder in den September verschoben worden waren. In angenehmer Atmosphäre unterlagen die vier Einzelspieler teils sehr knapp. Gerade der eng verlorene Match-Tiebreak von Harry Grein ließ kurz Hoffnung zumindest auf ein Unentschieden aufkommen. Am Ende aber schaffte allein das Doppel der beiden frischen Kräfte Siegbert Leinberger und Fred Schinder, der an diesem Morgen seinen allerersten Medenspielseinsatz hatte, den Ehrenpunkt.

Die Herren des TSC Gelb-Blau erspielten sich in der 2. Bezirksklasse gegen den TSV Werbach ein 5:4. Der Sieg hätte sogar noch deutlicher ausfallen können, wären nicht zwei Einzel unglücklich im Match-Tiebreak verloren gegangen. Die beiden starken ersten Doppel (Hristo Jankov mit Max Brüstle und Elard Walter mit Dominik Petz) brachten dann aber die Entscheidung und den nächsten Erfolg.

Die Sieger des TSC GB Wertheim:

Jugend: U10: TSV Tauberbischofsheim – GB Wertheim 3:3. – Einzel: Daniel Rappert 4:0, 4:0; Jendrik Klein 4:1, 4:1. – Doppel: Daniel Rappert/ Florin Brunner 4:0, 4:2.

U15 weiblich: TSC GB Wertheim – TC Schwarz-Gelb Heidelberg 0:6. U15 gemischt: TSC GB Wertheim – TSV Tauberbischofsheim 2:4. – Einzel: Tessa Schulz 5:7, 6:3, 10:7. – Doppel: Klara Weis/Tessa Schulz (kampflos).

Herren: TSC GB Wertheim – TSV Werbach 5:4. – Einzel: Paul Eberhard 6:2, 6:4; Dominik Petz 6:0, 6:3; Szymon Piechowiak 6:2, 6:2. – Doppel: Hristo Jankov/Max Brüstle 6:4, 6:1; Elard Walter/Dominik Petz 7:5, 6:0. Herren 50: TC RW Osterburken – TSC GB Wertheim 5:1. – Doppel: Siegbert Leinberger/ Fred Schindler 6:2, 6:4. hb