Auf dem Weg zur Norm

Für die Werfer finden aktuell in kurzen Abständen Wettkämpfe am Landesstützpunkt in Stuttgart statt. Da zur Zeit nur Kaderathleten zu Wettkämpfen zugelassen werden, sind die Teilnehmerfelder überschaubar.

Die Anlage in Stuttgart ist durch das Training den Werfern bestens bekannt. Die Tatsache, dass immer die Landestrainer mit vor Ort sind, erweist sich als Vorteil und gibt so den Athleten noch einen weiteren Schub.

Luisa Wolfram stellte eine neue Bestleistung auf. © Peter Wolfram

Diesen Aufwind nutzte auch Luisa Wolfram (U18) von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim. Bei ihrem zweiten Wettkampf in diesem Jahr überzeugte sie im Hammerwurf mit neuen Bestleistung von 38,45 Meter. Und bei ihrem dritten Wettkampf der Saison setzte sie diesen Aufwärtstrend fort. Im Training war auf drei Drehungen umgestellt worden. Dieses Umstellung setzte sie dann im Wettkampf gut um. Zum Auftakt warf sie den drei Kilogramm schweren Hammer zunächst auf 38,33 Meter. Im dritten Durchgang steigerte sich Luisa Wolfram dann auf 41,21 Meter steigern. Damit ist sie auf dem besten Weg, die für dieses Jahr geforderte Kadernorm von 43 Meter zu erfüllen.

Bei ihrer Vereinskollegin Lea Ehrenbrink (W15) gilt es nach viel Wachstum über den Winter hinweg erst einmal die Koordination für den Wurf wieder zu gestalten. Ihr gelangen gleichwertige Würfe. Zwei Mal landete der Hammer jenseits der 35-Meter-Marke. Der weiteste Wurf landete bei 35,87 Meter. Damit lag sie nur drei Zentimeter unter ihrer Bestleistung. hl

