Auf dem Treppchen

Beim 6. Internationalen Sparkassen- Adler-Cup in Frankfurt setzte sich Anna-Lena Höcherl von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim ausgezeichnet in Szene. Es gab für sie einmal Bronze in der Altersklasse U21 und einen fünften Platz in der Altersklasse U18.

Es waren insgesamt 1600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 30 Nationen am start. An zwei Tagen auf acht Matten und 120 Kampfrichtern aus dem gesamten Bundesgebiet, ging es für den Kadernachwuchs um Ranglistenpunkte und Medaillen. Dieses Großturnier gilt in der Fachwelt als die inoffizielle Judo-Weltmeisterschaft für Schüler und Jugendliche.

Anna-Lena Höcherl zeigte in Frankfurt eine starke Leistung. © Fels

Zunächst ging Anna-Lena Höcherl in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm in der Altersklasse U18 an den Start. Den ersten Durchgang konnte sie für sich verbuchen, im Zweiten unterlag sie der späteren Silbermedaillengewinnerin Comby Romane aus der Schweiz. In der anschließenden Trostrunde trumpfe die TSV-lerin wiederum auf und schaffte den Sprung bis ins kleine Finale. Mit einer Kontertechnik musste sie sich allerdings gegen Christina Fischer vom TSV Abensberg geschlagen geben.

Mit diesem guten Ergebnis ging es dann am nächsten Tag abermals auf die Wettkampfmatte, und zwar in der Altersklasse U21. Hier hatte sie fast den gleichen Verlauf wie am Vortag. Im Kampf um den Einzug ins Finale unterlag die TSV-Kämpferin der amtierenden Europa- und Weltmeisterin Vera Wandel aus den Niederlanden. Im nun entscheidenden Durchgang um Bronzee traf sie dann auf ihre Verbandskameradin Maria Bucher vom JSC Pfaffenweiler. Das große Ziel vor Augen ging sie sehr souverän in den Kampf und holte sich am Ende mit einem Ipponsieg die verdiente Bronzemedaille.

Für die TSV-Kaderathletin und auch TSV-Kampfrichter Gerald Höcherl war der Adler-Cup schon etwas ganz besonderes, konnte man sich in einem internationalen Feld abermals behaupten. jotef